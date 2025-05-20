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打造數位孿生城市 陳其邁：2024年即布局

2025/5/20 14:46（5/20 14:51 更新）
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高雄市長陳其邁20日在市議會受訪表示，高雄市自2024年起，即布局成為數位孿生城市。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月20日
高雄市長陳其邁20日在市議會受訪表示，高雄市自2024年起，即布局成為數位孿生城市。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指高雄是數位孿生城市，高雄市長陳其邁今天表示，從去年起就布局成為數位孿生城市，高雄市政府會持續努力為市民打造便利智慧生活。

黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前演說中多次提及高雄，並指出「高雄是數位孿生城市，他們已有數十萬棟建築與上百萬公里道路在數位孿生模型中」，並在簡報與影片中展示相關實際案例。

陳其邁今天在議會接受媒體聯訪時說明，高雄推動「智慧高雄燈塔計畫」，核心部分包含數位孿生城市，運用VLM視覺模型語言將高雄80平方公里範圍、數百萬影像資料進行訓練，透過AI模擬電線桿倒塌、17級陣風等各項極端情境，並導入AI訓練協助市府城市治理。

陳其邁解釋，數位孿生簡單說就是真實世界有一個人，然後在虛擬世界在電腦裡也存在一模一樣的人，如果有人被子彈打到，在數位孿生的世界裡可模擬開刀完會怎麼樣，可在電腦模擬完後再去做。

他再舉例，比如真實世界一個飛機渦輪葉片，要進行各種氣流模擬，設計時不可能在真實世界切磨，在數位世界經過計算以後，再到真實世界去打造。城市也一樣，不同的生成資料可套在數位孿生世界裡模擬。

陳其邁說，高雄發展全台第一個城市級主權AI平台，目前已有初步成果，未來可提供其他縣市作為智慧城市發展各項解決方案。感謝黃仁勳將高雄初步結果向全世界發表，未來將持續與系統服務廠商發展各項落地應用服務。

陳其邁也透過新聞稿表示，高雄市自去年起即布局成為數位孿生城市，進行跨局處整合與內部教育訓練，並攜手NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作推動相關應用計畫。

其中「智慧高雄燈塔計畫」已是全球影像語言模型（VLM）最大戶外應用場域之一，透過本地影像資料與模型訓練，展現主權AI應用於城市治理的可行性，並進一步導入模擬實體環境的AI技術（Physical AI），以強化城市治理效能與災害預防韌性。

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陳其邁指出，高雄將持續把握台灣在全球半導體與硬體產業的優勢，推動AI與產業智慧升級，未來將擴展燈塔計畫應用至智慧醫療、智慧港口、石化鋼鐵與電力等場域，打造完整AIoT產業生態系。

此外，市府也將與中央攜手合作，開放已訓練完成的模型供全台各縣市使用，降低AI導入門檻，實現「五大信賴產業」目標，協助各地加速AI應用發展。市府並承諾將持續努力，為市民打造更便利的智慧生活。（編輯：黃名璽）1140520

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