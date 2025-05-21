加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
首頁 / 地方

馬公中興國小畢業生挑戰小鐵人 校長：學會堅持

2025/5/21 16:52（5/21 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖縣馬公市中興國小21日舉辦「中興小鐵人」挑戰活動，盼應屆畢業生不只留下難忘回憶，還有勇於挑戰自我、學會堅持的歷程，未來將延續到人生的每一步。（馬公市公所提供）中央社 114年5月21日
澎湖縣馬公市中興國小21日舉辦「中興小鐵人」挑戰活動，盼應屆畢業生不只留下難忘回憶，還有勇於挑戰自我、學會堅持的歷程，未來將延續到人生的每一步。（馬公市公所提供）中央社 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）澎湖各級學校驪歌聲起，馬公中興國小今天舉辦特有「小鐵人挑戰」；校長陳智賢表示，讓應屆畢業生留下的不只是回憶，而是一場挑戰自我、學會堅持歷程，延續到未來人生每一步。

馬公中興國小「小鐵人挑戰活動」，逾70名應屆畢業生有近50人參加，澎湖議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、澎湖縣體育會總幹事陳佳億等人都到場，為參加挑戰的畢業生們鳴笛；由校長陳智賢率畢業生一起展開小鐵人挑戰活動，期盼每個挑戰者在活動中務必注意安全、平安回來，也期盼這項特有小鐵人活動未來持續推動。

陳智賢表示，小鐵人挑戰活動是中興國小傳統特色活動之一，3年前到任後復辦，今年邁入第3年，希望為應屆畢業生留下的不只是回憶，而是一場挑戰自我、學會堅持的歷程，延續到未來人生每一步。

google news透過 Google News追蹤中央社

甫出爐的馬公市吉祥物「澎馬飛飛」，也首度亮相為畢業生加油，馬公分局與社區志工進行交通引導、路口安全維護與補給支援等，讓活動進行順利。

馬公中興國小「小鐵人挑戰」活動，共進行有100公尺游泳、自行車騎乘5公里及市區2公里路跑等三項，共計有近50名應屆畢業生參與挑戰。（編輯：陳仁華）1140521

#馬公市
#黃健忠
#澎湖縣
#陳毓仁
#陳智賢
澎湖縣馬公市中興國小21日舉辦「中興小鐵人」活動，作為給應屆畢業生的獻禮，也讓學子們留下難忘回憶。（馬公市公所提供）中央社 114年5月21日
澎湖縣馬公市中興國小21日舉辦「中興小鐵人」活動，作為給應屆畢業生的獻禮，也讓學子們留下難忘回憶。（馬公市公所提供）中央社 114年5月21日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：