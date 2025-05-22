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把原生植物種子帶回太魯閣 在地學生參與採集

2025/5/22 15:56（5/22 16:06 更新）
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0403強震造成太魯閣國家公園多處植被因土石崩塌而剝落，為避免外來種植物入侵，太管處志工與慈濟大學USR團隊、秀林國中合作，到壽豐溪、萬里溪南北兩岸採集駁骨丹及知本飄拂草等原生植物種子，將製作成種子球噴灑在布洛灣裸露邊坡。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 114年5月22日
0403強震造成太魯閣國家公園多處植被因土石崩塌而剝落，為避免外來種植物入侵，太管處志工與慈濟大學USR團隊、秀林國中合作，到壽豐溪、萬里溪南北兩岸採集駁骨丹及知本飄拂草等原生植物種子，將製作成種子球噴灑在布洛灣裸露邊坡。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 114年5月22日
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）0403強震造成太魯閣國家公園多處植被因土石崩塌而剝落，為避免外來種植物入侵，太管處等單位帶領在地秀林國中學生採集原生植物種子，將製作成種子球噴灑在布洛灣裸露邊坡。

太魯閣國家公園管理處指出，為避免地震後裸露邊坡遭銀合歡等外來植物強勢入侵，解說志工去年採集原生先驅植物種子優先噴灑在清水斷崖邊坡、分送給公路護坡工程單位。

有了前一年的經驗，太管處志工今年擴大範圍，試辦「為太魯閣做一件事」教案，與慈濟大學USR團隊、秀林國中14名學生合作，今年5月間連續2個週末，前往壽豐溪、萬里溪南北兩岸採集駁骨丹及知本飄拂草等原生植物種子。

參與的學生由足球隊、籃球隊、繩隊、合唱團等社團成員組成，多為太魯閣族學生，時而頂著烈日、時而在雨中狼狽採集種子。有學生分享，為了家園的山再辛苦都很值得，如果沒有下雨，還可以採集更多。

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太管處指出，採集的種子將製作成可播撒的種子球，於6月嘗試拋灑在布洛灣等邊坡地區，希望成為秀林國中每年持續辦理的永續課程。

太管處指出，未來教案開發完成後，將開放民眾報名體驗製作原生植物種子球，提供太管處邊坡工程使用，重現太魯閣青山綠水。（編輯：方沛清）1140522

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