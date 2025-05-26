2025法國生活節在高雄落幕 3天共湧逾16萬人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）2025法國生活節昨天晚間落幕，高雄市府統計，3天活動共湧入逾16萬人潮。高雄市行政暨國際處長張硯卿說，盼藉活動讓國際友誼走進市民日常，展現高雄推動國際交流努力。

「2025高雄法國生活節」23日至25日在高雄駁二舉行，活動在昨天晚間落幕。高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，3天活動共湧入超過16萬人潮，法國生活節已成為高雄與法國雙邊合作的經典活動，許多民眾期盼明年能再度參與台法盛宴。

張硯卿表示，今年活動邁入第2年，面向更加多元，期盼透過面對面交流，讓國際友誼走進市民日常，建立有溫度的互動及長期的台法關係，也展現高雄推動國際交流的努力。

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新聞稿中，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）指出，高雄與法國之間的關係日益緊密，除了深化文化與經濟層面的合作外，法國在台協會將持續支持於高雄法國國際學校設校計畫。

高雄市行政暨國際處表示，今年活動一大亮點，為主視覺及藝術裝置融入海洋意象，以及首度推出的VR（虛擬實境）電影、藝術工作坊、法式咖啡競走、法語卡拉OK（歌唱伴奏機）等活動，吸引國際遊客與南台灣民眾踴躍參與。（編輯：戴光育）1140526