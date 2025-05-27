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高市續深化城市外交 陳其邁：提升城市國際能見度

2025/5/27 12:47（5/27 13:31 更新）
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高雄市政府27日召開市政會議，由市長陳其邁（後中）主持，指示各機關就權管業務持續深化高雄的國際交流合作，提升城市國際能見度。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月27日
高雄市政府27日召開市政會議，由市長陳其邁（後中）主持，指示各機關就權管業務持續深化高雄的國際交流合作，提升城市國際能見度。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市政府今天召開市政會議，市長陳其邁表示，推動城市外交，需要市府跨局處合作，他指示各機關就權管業務，持續深化高雄的國際交流合作，提升城市國際能見度。

高市府今天召開市政會議，海洋局長石慶豐宣誓就職，另外行政暨國際處進行城市外交業務專案報告。

陳其邁表示，推動城市外交，需要市府跨局處合作，他指示各機關就權管業務落實國際合作，透過姐妹市、姐妹校、民間團體合作、智慧城市方案等，持續深化高雄的國際交流合作，提升城市國際能見度。

他並表示，端午節舉辦國際龍舟賽，市府也組隊與議會及各國駐台機構進行友誼賽，期待爭取佳績；他也提及，端午連假將至，各機關應落實環境清潔維護，市府食安小組針對應景食材，要加強檢驗與抽查。

天氣逐漸炎熱，為確保民眾戲水安全，陳其邁也指示各水域主管機關落實巡查機制，同時教育局、消防局等機關加強防溺宣導；另外，警察局、交通局也要持續落實交通安全維護及宣導，提升民眾交通安全意識。

遠見雜誌今天發布「遠見縣市長施政滿意度調查」民調結果，高雄市長為六都唯一蟬聯五星的縣市首長。

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陳其邁於會前接受媒體聯訪表示，感謝市民支持及市府團隊努力，包括經濟、環保、教育、交通及衛生等面向，都是六都第一；在觀光面向則是全國第一；在治安、公安消防等面向，是六都第二。

陳其邁說，市府團隊仍持續努力往前，藉由城市轉型提升城市治理，因任期僅餘1年多，他勉勵市府團隊一刻也不能鬆懈，尤其面對城市競爭，如果保持原地踏步，那就是落後，所以要努力往前衝。（編輯：陳仁華）1140527

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