台南建議地方補助款追加預算 獲政院支持

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（中央社記者張榮祥台南29日電）行政院刪減地方一般性補助款，台南市遭刪減新台幣51.68億元。台南市副市長葉澤山今天出席行政院會，建議透過追加預算，解決地方困難，行政院長卓榮泰表態支持。

台南市政府發布新聞稿指出，葉澤山今天出席行政院會，建議透過追加預算，解決一般性補助刪減的困難，獲得卓榮泰支持。卓榮泰說：「以追加預算方式解決地方面臨的困難，將不失為一個解決的方法」，也希望各縣市政府尋求立委支持追加預算。

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台南市長黃偉哲日前表示，行政院調節刪減地方一般性補助款27.3%，其中台南市刪減51.68億元，一切源頭來自立法院亂砍總預算，立法院也對財政收支劃分做了不公平劃分，造成台南市從中央拿到補助少，但被砍經費多，雙重受傷；市府只能採取相對應財政措施，重大建設進度就得往後推移。

黃偉哲說，台南市在人事費不能刪、福利不能減情況下，建設就要大幅減少，現階段先盤點今年建設事項，若屬非急迫性、用地取得有問題的案子，先延後到明年；今年只有需要做的、已開工的、已招標完成者，才會繼續推動，新案子則一律不考慮繼續推動。（編輯：吳素柔）1140529