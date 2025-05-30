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鹿港魯班公宴108桌工藝看桌 作品逾500件

2025/5/30 16:38（5/30 16:51 更新）
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彰化縣鹿港魯班公宴即日起至6月2日於亞太鹿港渡假村舉行，集結全台12縣市傳統工藝師，以108桌看桌宴神方式，展示超過500件作品，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等35類工藝。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月30日
彰化縣鹿港魯班公宴即日起至6月2日於亞太鹿港渡假村舉行，集結全台12縣市傳統工藝師，以108桌看桌宴神方式，展示超過500件作品，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等35類工藝。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月30日
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（中央社記者鄭維真彰化30日電）鹿港魯班公宴自即日起至6月2日於亞太鹿港渡假村舉行，今年集結12縣市傳統工藝師，以108桌「看桌」宴神方式，展示超過500件工藝作品，讓民眾欣賞多元與精湛的台灣工藝。

彰化縣鹿港鎮朝陽鹿港協會今天舉辦114年鹿港魯班公宴開幕記者會，彰化縣長王惠美、朝陽鹿港協會理事長林新發、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、鹿港鎮長許志宏等人與會。

王惠美致詞表示，鹿港魯班公宴融合宴祖師信仰儀式與工藝作品看桌展演形式，2008年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產。

王惠美說，鹿港魯班公宴作品涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等35類工藝，集結全台12縣市傳統工藝師，以108桌看桌宴神方式，展示超過500件工藝作品，傳承傳統祭儀與工藝展演。

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彰化縣文化局指出，今年不僅有108桌靜態作品展，還有手作課程、百工獻藝傳統工藝市集、工藝師現場示範操作等多項活動，讓民眾不只能觀賞，也能親自體驗工藝技藝，拉近與文化距離。

此外，巧聖先師祀典儀式將於6月2日舉行，將恭迎奉祀於國立傳統藝術中心、國立台灣工藝研究發展中心與鹿港巧聖先師會的3尊魯班公神尊齊聚鹿港。（編輯：吳素柔）1140530

王惠美
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