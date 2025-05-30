南投巧克力咖啡節登場 規模升級展區6公頃

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（中央社記者鄭維真南投30日電）南投巧克力咖啡節今天在埔里福興溫泉園區登場，現場湧入眾多遊客，今年規模與內容全面升級，6公頃展區打造15大主題特區，匯集超過百家咖啡與巧克力品牌，將展至6月8日。

第5屆南投巧克力咖啡節今天開幕，南投縣長許淑華、中國國民黨籍立委馬文君及游顥、交通部觀光署副署長黃荷婷、農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖等人與會，共同宣布活動開跑。

許淑華表示，今年南投巧克力咖啡節展區規模與內容全面升級，有超過百家咖啡與巧克力品牌，展現產地實力與多元風味；同時結合互動展覽、親子體驗、星光晚會、公益行動、食農教育推廣、假日千人DIY活動，希望打造全台具指標性的咖啡與巧克力夏日盛典。

許淑華指出，南投縣國姓鄉咖啡面積及產量居全國之冠，近年農民咖啡管理與烘焙技術不斷提高，只要將品質顧好、行銷管道做好，農民就願意栽種更大面積，希望中央能挹注更多經費，讓地方政府協助農民推廣。

根據南投縣政府觀光處資料，這次6公頃展區有15大主題特區，展區以學園風格打造，設有戶外品牌展售空間、南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館、戶外風格區等展售區，並有占地1.7公頃的花海與貓貓蟲咖波主題燈組。

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周邊另有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、寵物奔跑區等，讓民眾在逛展過程也能寓教於樂，學習咖啡與巧克力文化。

觀光處表示，南投巧克力咖啡節展期至6月8日，平日開放時間為上午11時至下午6時，假日與晚會日分別延長至晚間8時及9時；展期內於會場消費每滿新台幣668元，可獲1次扭蛋抽獎機會，詳細節目活動可查詢官網http://www.nantouccf.com。（編輯：吳素柔）1140530