重陽禮金反映物價上漲 花蓮富里連2年調高

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣富里鄉連2年調高重陽禮金，百歲以上翻倍調高到1萬元，今年並將領取年齡從70歲下修到65歲。鄉長江東成說，因應物價上漲，禮金加碼與擴大發放對象，表達對長輩的關懷。

富里鄉是花蓮縣最南端鄉鎮，全鄉總人口數9000多人，以農業為主，是重要稻米產區。去年富里鄉公所修訂自治條例，提高重陽禮金發放金額，今年再提修正，加碼且放寬重陽禮金發放資格及金額，日前獲代表會支持三讀通過。

富里鄉公所指出，今年新增65至69歲級距，發放新台幣800元；70至79歲，從1200元提高為1500元；80至89歲，從2000元提高為2500元；90至99歲，從3000元提高為3600元；100歲以上，從5000元調高為1萬元。

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富里鄉公所指出，鄉內百歲人瑞有2人，加上這次新增65至69歲長者，估增700多人受惠，預估總發放人數約為2600人，重陽禮金預計今年10月發放。

富里鄉長江東成說，富里鄉是高齡化鄉鎮，因應物價上漲，透過禮金加碼與擴大發放對象，表達對長輩的關懷，公所會繼續推動更多高齡友善政策。（編輯：吳素柔）1140531