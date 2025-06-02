新北溪北公園地下停車場估7月完工 汽車位280格

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）為紓解停車需求，新北市政府在板橋區溪北公園闢建地下停車場，市長侯友宜今天視察工程時表示，預計7月完工、12月啟用，將可提供280格汽車位、50格機車位。

侯友宜說，上任6年來新建110座公有停車場，提供2萬1509格停車位，其中完成24座立體停車場，另有13座施工中、4座規劃設計中。

侯友宜指出，溪北公園地下停車場工程總經費新台幣7億3028萬元，於民國112年3月中旬動工，施工期間歷經國際原料飆漲、技術人力短缺、資材價格上漲等，施工團隊逐一克服，目前工程進度逾97%。

侯友宜表示，除了溪北公園地下停車場，板橋區忠孝公園地下停車場也將在今年完工，明年板橋信義國小地下停車場也會完工，這3座停車場共可提供744格汽車位、82格機車位，可有效紓解板橋停車需求。

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新北市政府交通局長鍾鳴時說，板橋區溪北公園地下停車場為地下2層，提供全智慧化停車系統和服務，結合周邊公園綠化設計並採用環保建材，同時利用自然通風井，將新鮮空氣引導至地下樓層。

鍾鳴時表示，同時整合地方意見，由板橋區公所協助爭取預算，擴大公園舞台廣場並加裝遮陽設施、新增籃球場天幕及周邊草坡改善工程，使公園空間有效利用，提供優質運動休憩及停車環境。（編輯：李錫璋）1140602