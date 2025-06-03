內埔農工潘春元困境奪冠 7月角逐板金技能國手

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）就讀屏東內埔農工汽車科三年級的潘春元，自幼與媽媽相依為命，家中經濟雖困頓卻未自怨自艾，參加今年全國技能競賽南區分區賽獲汽車板金職類第1名，7月將角逐國手爭光。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，潘春元是屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」學子，潘春元自幼與媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困頓並未因此自怨自艾，反而十分珍惜學習機會、認真上進，參加今年第55屆全國技能競賽南區分區賽，榮獲汽車板金職類第1名，並將於7月份角逐國手選拔賽，爭取未來參加國際性技能競賽，在國際舞台上，為台灣爭光。

潘春元表示，慶幸在高二那年，接受內埔社會福利服務中心協助，並透過社福中心轉介進入到屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」，獲註冊費、書籍費及證照考試等就學相關費用補助，讓自己可以更專注於專業精進。

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潘春元說，靠著自己努力及來自於社會各界善款作為支持，期望自己可以在全國技能競賽中大放異彩，也不會忘記這一路走來，大家提供的幫助，無論是社會處的社工，還是捐助「聯合助學脫貧自立方案」及每月提供生活資源的善心人士或單位，未來有能力之時，也要回饋社會、讓愛延續下去。

社會處表示，「聯合助學脫貧自立方案」以教育投資方式，提供弱勢家戶二代子女就學相關經濟協助，增加未來就業競爭力、翻轉家庭困境，達到真正自立脫貧；自民國100年起開辦迄今，扶助3521人次學生，提供共計新台幣4223萬6939元助學金。（編輯：林恕暉）1140603