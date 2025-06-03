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台南活化閒置公有地 開發新型態樂齡照護中心

2025/6/3 18:12
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府與聲寶集團、日本元氣集團合作，將於南區鹽埕段閒置公有土地興建新型態樂齡照護中心，提供日間照護、住宿式長照、復健支援等服務，並結合餐飲、休閒打造共融場域。

訂約儀式今天在台南市政府永華市政中心舉行，由台南市長黃偉哲與聲寶公司總裁陳盛沺代表雙方簽約。

黃偉哲表示，此案長照機構開發基地位置非常優越，對於台南老年人口將有很大幫助，在他擔任市長第1年，台南市65歲以上長者約28萬人，如今6年多過去，已成長為34萬人，每年平均增加1萬多人，成長速度非常快，照護工作是大家要共同面對課題。

黃偉哲強調，理想的照顧絕對不是只有發津貼，而是要能提供長者快樂、健康老化生活，希望此開發案能盡快完成，也呼應總統賴清德的長照3.0政策，並感謝聲寶集團與日本元氣集團為台南長照服務做出重大貢獻。

陳盛沺表示，此次與在長照領域有豐富經驗的日本元氣集團共同合作，由政府提供土地，三方可謂一拍即合，除了新型態長照機構，目前長照面臨最大挑戰是照護人力不足，未來考慮設立專門機構培訓照護人員，也期待能夠再與台南市政府合作。

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台南市政府提供資料指出，此案開發基地位於南區新興路，面積約660坪，過去是稅務宿舍「南稅三村」，因年久失修閒置，由台南市政府與財政部國有財產署合作，透過招標設定地上權方式引進民間資金，由聲寶公司與日本元氣集團合作成立的「聲寶元氣長照社團法人」進行開發。

市府指出，此案規劃投入新台幣6億元興建新型態樂齡照護中心，提供日間照護、93床住宿式長照服務、復健支援、居家照護等多元化照護服務，並結合輕食餐飲、健康休閒等多功能服務設施，打造社區參與、銀髮照護、文教活動共融場域，預計於民國117年完工。（編輯：李亨山）1140603

黃偉哲
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