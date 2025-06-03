加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火
首頁 / 地方

美牛進口量微幅成長 攜手餐飲業者行銷

2025/6/3 16:11（6/3 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖（右）3日到台中市攜手屋馬餐飲集團，推出包括牛肉麵等多道美國牛專屬料理。中央社記者郝雪卿攝 114年6月3日
美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖（右）3日到台中市攜手屋馬餐飲集團，推出包括牛肉麵等多道美國牛專屬料理。中央社記者郝雪卿攝 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）美國肉類出口協會駐華辦事處今天到台中攜手屋馬餐飲集團，推出多道美國牛專屬料理，資深行銷經理孫開聖表示，美牛進口量今年1到4月成長約6%，供應穩定，未受關稅影響。

為推廣美國牛肉，美國肉類出口協會駐華辦事處資深經理孫開聖，今天到台中市攜手屋馬餐飲集團宣布，6月起到7月31日推出「來屋馬，快樂吃美牛」限時主題活動，屋馬旗下3大品牌同步推出多道美國牛專屬料理。

對於美國關稅議題是否影響台灣美牛進口量，孫開聖指出，美國牛肉進口台灣關稅，之前是每公斤新台幣10元，現在為平抑物價每公斤為5元，所以未受關稅議題影響。

至於美牛進口量，孫開聖說，今年1到4月的進口量還比去年同期成長約6%，顯示台灣市場對美牛需求是強勁的，而美國的供應量也相對穩定，就未來而言，比較關心關稅戰影響全球經濟包含台灣消費市場是否受影響，如果供給沒問題，而國內需求降低就會影響進口量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

孫開聖認為，他個人比較關心的是關稅問題可能影響到部分產業，也會因而影響到餐飲消費意願，目前有感受到餐飲業5月以後受影響，現在高端消費因關稅問題有受影響，如果中價位消費也受到影響時，就可能影響到肉類包括美牛的消費量。

屋馬旗下3大品牌在活動期間推出多道美國牛肉專屬料理，活動期間只要點選指定美牛餐點，即可獲得限量設計「美牛貼紙圖鑑」1份，拍照上傳到屋馬燒肉臉書（facebook）指定貼文留言區，還可參加抽獎，有機會抽中iPhone 16。（編輯：謝雅竹）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：