美牛進口量微幅成長 攜手餐飲業者行銷

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）美國肉類出口協會駐華辦事處今天到台中攜手屋馬餐飲集團，推出多道美國牛專屬料理，資深行銷經理孫開聖表示，美牛進口量今年1到4月成長約6%，供應穩定，未受關稅影響。

為推廣美國牛肉，美國肉類出口協會駐華辦事處資深經理孫開聖，今天到台中市攜手屋馬餐飲集團宣布，6月起到7月31日推出「來屋馬，快樂吃美牛」限時主題活動，屋馬旗下3大品牌同步推出多道美國牛專屬料理。

對於美國關稅議題是否影響台灣美牛進口量，孫開聖指出，美國牛肉進口台灣關稅，之前是每公斤新台幣10元，現在為平抑物價每公斤為5元，所以未受關稅議題影響。

至於美牛進口量，孫開聖說，今年1到4月的進口量還比去年同期成長約6%，顯示台灣市場對美牛需求是強勁的，而美國的供應量也相對穩定，就未來而言，比較關心關稅戰影響全球經濟包含台灣消費市場是否受影響，如果供給沒問題，而國內需求降低就會影響進口量。

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孫開聖認為，他個人比較關心的是關稅問題可能影響到部分產業，也會因而影響到餐飲消費意願，目前有感受到餐飲業5月以後受影響，現在高端消費因關稅問題有受影響，如果中價位消費也受到影響時，就可能影響到肉類包括美牛的消費量。

屋馬旗下3大品牌在活動期間推出多道美國牛肉專屬料理，活動期間只要點選指定美牛餐點，即可獲得限量設計「美牛貼紙圖鑑」1份，拍照上傳到屋馬燒肉臉書（facebook）指定貼文留言區，還可參加抽獎，有機會抽中iPhone 16。（編輯：謝雅竹）1140603