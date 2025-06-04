台東最美星空音樂會升級 首場7日東河金樽登場

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣政府列為觀光品牌之一的最美星空系列活動，今年除邀請歌手演唱外，升級每場次皆結合當地自然景觀與人文氛圍，首場7日在東河鄉金樽海邊登場。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，星空音樂會舉辦地點遍佈台東縣各鄉鎮，今年首場活動將於7日晚上6時30分在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。

當天將邀請情歌代表歌手光良、陪伴系女聲曾沛慈、來自台東的原住民創作歌手斯馬里奧，以及青年團體B2S接力演出，現場還有「星空市集」，邀集在地餐飲與原民手作共同參與，主辦單位更貼心安排接駁服務。

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卜敏正表示，今年主打週週最美星空，從山海場域、部落學校、田野溪畔到島嶼海岸，每場皆結合當地自然景觀與人文氛圍，讓民眾從不同角度觀賞美麗星空。

台東縣政府交觀處表示，台東最美星空舉辦今年邁入第8年，活動延續永續精神，現場採用低光害燈具，鼓勵自備環保杯與野餐墊，並提供付費接駁車，來減少碳排共同友善環境。（編輯：陳清芳）1140604