加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
韓國新總統李在明矢言重振經濟 專家預測外交將有重大轉變
首頁 / 地方

台東最美星空音樂會升級 首場7日東河金樽登場

2025/6/4 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣政府列為觀光品牌之一的最美星空系列活動，今年除邀請歌手演唱外，升級每場次皆結合當地自然景觀與人文氛圍，首場7日在東河鄉金樽海邊登場。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，星空音樂會舉辦地點遍佈台東縣各鄉鎮，今年首場活動將於7日晚上6時30分在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。

當天將邀請情歌代表歌手光良、陪伴系女聲曾沛慈、來自台東的原住民創作歌手斯馬里奧，以及青年團體B2S接力演出，現場還有「星空市集」，邀集在地餐飲與原民手作共同參與，主辦單位更貼心安排接駁服務。

google news透過 Google News追蹤中央社

卜敏正表示，今年主打週週最美星空，從山海場域、部落學校、田野溪畔到島嶼海岸，每場皆結合當地自然景觀與人文氛圍，讓民眾從不同角度觀賞美麗星空。

台東縣政府交觀處表示，台東最美星空舉辦今年邁入第8年，活動延續永續精神，現場採用低光害燈具，鼓勵自備環保杯與野餐墊，並提供付費接駁車，來減少碳排共同友善環境。（編輯：陳清芳）1140604

#台東縣政府
#交觀處
#光良
#卜敏正
#東河鄉
卜敏正
台東迎觀光旺季 綠島南寮漁港6/1起加強交管台東深夜太平洋上空閃亮光引議 專家研判火流星[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：