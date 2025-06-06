中山大學、農業部簽訂MOU 擴大海陸生態保育量能

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）國立中山大學理學院與海洋科學學院攜手農業部推動台灣海陸整合的生態保育合作，3方昨天簽訂合作備忘錄，未來將結合AI與eDNA技術，擴大台灣生物多樣性研究及保育活動。

中山大學今天新聞稿表示，與農業部生物多樣性研究所攜手推動台灣海陸整合的生態保育合作，昨天在海科院簽訂「學術研究及教育推廣合作」合作備忘錄（MOU），正式建立三方夥伴關係。

中山大學海洋科學院長廖德裕指出，中山橫跨理學院的陸域生態研究與海科院的海域專長，與以陸域生態保育為主軸的生多所形成互補。三方合作將涵蓋從山林、溪流、濕地至海洋的完整生態系統。

「陸上的一切終將流入大海，生態保育不能切割海陸，而應整體思考」，廖德裕表示，未來目標是建立橫跨陸海的生物多樣性研究平台，陸海共治，推動資料庫共享、瀕危物種保育、氣候變遷下的生態調適策略，以及環境教育與人才培育等工作，擴展台灣生態保育視野。

廖德裕分享自己從魚類研究擴展到利用eDNA技術分析海鷗食物來源的經驗，也提到未來可與生多所的鳥聲AI辨識技術結合，進行跨環境監測。透過中山新建的「新海研三號」研究船，雙方將能進一步拓展海上聲音監測研究與教育推廣。

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中山大學理學院長李志聰表示，理學院生物科學系擁有涵蓋多元領域的師資專長，包括無脊椎動物演化生態學、脊椎動物生理生態學、植物系統分類學、植物族群遺傳與演化學，以及台灣獼猴的行為生態研究；未來將進一步培育多元生物多樣性人才。

生多所長楊嘉棟表示，此次與中山海科院合作，將補強在海域生態方面的量能，呼應國際「30x30」生物多樣性保育目標，在2030年前保護至少30%的陸地與海洋範圍。（編輯：謝雅竹）1140606