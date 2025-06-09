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中火燃氣機組5度申請6/9試俥 環保局長允加班處理

2025/6/9 17:29（6/9 18:41 更新）
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台中市議會9日召開市政總質詢，民進黨市議員李天生（左起）、周永鴻、曾朝榮、張家銨、江肇國質詢指出，中火1號燃氣機組原定今天試俥，中火5度送件，申請許可至今躺在市府。中央社記者趙麗妍攝 114年6月9日
台中市議會9日召開市政總質詢，民進黨市議員李天生（左起）、周永鴻、曾朝榮、張家銨、江肇國質詢指出，中火1號燃氣機組原定今天試俥，中火5度送件，申請許可至今躺在市府。中央社記者趙麗妍攝 114年6月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）民進黨台中市議員張家銨今天指出，中火1號燃氣機組原定今天試俥，中火5度送件，申請許可至今躺在市府。市長盧秀燕表示，安全至上；環保局長陳宏益則允諾今天加班處理。

台電執行中火無煤計畫，規劃今年會有1台燃氣機組上線。台中市議會今天召開市政總質詢，張家銨指出，中火1號燃氣機組原定今天試俥，台電自今年1月初送試車申請公文到台中市政府，幾次被退件後，4月21日第5次送件，但公文至今仍躺在陳宏益桌上。

張家銨提到，盧秀燕不斷批評中火燃煤「用肺發電」，但燃氣機組明明可儘快上線取代燃煤，市府為何一再阻擋，先前推動以氣換煤，市府擋了15個月，現在又繼續擋，同機型燃氣機組已在高雄興達電廠試俥，質疑台中公文為何簽不出去，市府把中火當成政治提款機。

陳宏益說，試運轉操作沒什麼特殊的，主要是參數調整，這是全國最大發電機組，規模1300mw，遠高於目前燃煤機組的550mw，許多細節必須逐一審視、請教專家學者。

對此，民進黨市議員江肇國批評，審議及補件階段就應找好專家學者，燃氣機組發照許可申請公文被壓在市府，盧秀燕還侃侃而談「用肺發電」、台電放小動物出來導致停電，他希望，燃氣機組上線，市府給予最大支持。

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民進黨市議員施志昌指出，中央政府推動中火轉型，燃煤比例從105年的36.9%降至113年的31.1%，並以天然氣取代、發展再生能源，市府卻以各種政治手段杯葛中火天然氣機組。

盧秀燕強調，安全最重要，如果市府不願協助，中火燃氣機組至今也蓋不起來；陳宏益則說，今天會加班儘快處理。（編輯：陳仁華）1140609

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