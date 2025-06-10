港籍散裝船擦撞高雄港碼頭 台船1船沉沒、1船斷纜

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（中央社記者林巧璉、張已亷高雄10日電）香港籍散裝船「明鴻輪」昨晚6時許要駛離高雄港時擦撞碼頭，波及2船，包括台船8號沉沒、台船12號斷纜，幸無造成人員傷亡與油污發生，事故原因由南部航務中心進行調查。

高雄港務分公司今天表示，港籍「明鴻輪」（PACIFIC CENTURY）從澳洲至高雄港98碼頭卸載鐵礦13萬7987噸後，昨晚6時19分申請出港，過程安排2名引水人領航出港作業，另由台灣港務港勤公司安排3艘拖船協助拖帶。出港過程左舷擦撞高雄港碼頭，今早相關單位原地現勘，事故原因正在調查中。

高港表示，「明鴻輪」通報駛離98碼頭後，二港口VTS管制員發現船身過於靠近89號碼頭，隨即透過無線電提醒出港船，但該船隨後不慎碰觸89至90號碼頭轉角處。

高雄港務警察總隊指出，「明鴻輪」貨輪出港碰撞碼頭翻起浪勢，波及停靠岸邊的台船12號及台船8號工作船，造成台船12號1條纜繩斷掉及台船8號沉沒，當時2艘船上均沒有人，無造成人員傷亡；明鴻輪郭姓船長經檢測沒有酒駕。

事發後，「明鴻輪」回靠98號碼頭，後續由航港局南航中心及運安會進行相關調查作業。高港今天上午會同相關單位至現場會勘碼頭損壞情況，將依實際責任歸屬向責任方求償。

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台船告訴中央社記者，工作船台船8號造價超過新台幣2000萬元，包括斷纜的台船12號目前損失難以估算，後續將與保險公司討論賠償事宜。

高雄港務分公司今天透過文字訊息表示，事發後派員至現場監控，目前尚未發現油污，現場已布設攔油索防止油污狀況，並於沉船水域設置警示燈標，維護安全。（編輯：謝雅竹）1140610