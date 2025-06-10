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中火燃氣1號機組試車 市府：依法核准

2025/6/10 20:26
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（中央社記者蘇木春台中10日電）台電今年1月針對台中電廠燃氣1號機組送試車申請公文到台中市府，外界質疑遭市府阻擋。中市府表示，今天依法核准試車，期望中火能如期如質完工，在安全無虞情況下完成試車。

台中市府今天晚間透過文字稿表示，市府強烈要求中火落實生煤減量政策，推動「以氣換煤」政策方向，樂見台電增設燃氣發電機組。

市府指出，針對中火燃氣1號機組，市府已於今天依法核准試車，期望中火能如期如質完工，並在安全無虞情況下完成機組試車作業。

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台電執行中火無煤計畫，規劃今年會有1台燃氣機組上線。台中市議會昨天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員張家銨指出，台電自今年1月初送試車申請公文到台中市府，幾次被退件後，4月21日第5次送件，但公文仍未核准。

張家銨提到，台中市長盧秀燕不斷批評中火燃煤「用肺發電」，但燃氣機組明明可儘快上線取代燃煤，市府為何一再阻擋，同機型燃氣機組已在高雄興達電廠試車，質疑市府把中火當成政治提款機。（編輯：方沛清）1140610

張家銨
中火燃氣機組5度申請6/9試俥 環保局長允加班處理中市府指中火火力全開 民進黨團質疑造謠帶風向
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