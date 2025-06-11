彰化秀水衛福大樓動土 全齡照顧115年完工

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，縣長王惠美表示，大樓預計民國115年底完工，有衛生所、不老健身房及托嬰中心等，可涵蓋各年齡層照顧需求。

屬於前瞻基礎建設計畫的秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程，今天舉行動土典禮，王惠美、衛福部長照司副司長吳希文、秀水鄉長林英嘉等人出席。

王惠美致詞表示，這棟地上5層、地下1層的大樓，預計115年底完工，未來規劃地上1樓及2樓為衛生所與不老健身房，3樓至5樓為托嬰中心、社區心理衛生中心、日照中心、老人健康促進空間等。

她指出，托嬰中心2歲以下免費，日照中心則有營養師、護理師及復健師等，可讓長輩放心進行治療及復健，減緩退化速度；大樓未來將提供秀水鄉0到100歲全齡照顧服務，完整涵蓋各年齡層照顧需求。

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吳希文表示，感謝縣府團隊用心，結合衛生所、托嬰、日照中心等，把多功能整合在同一棟大樓；衛福部推動長照服務，鼓勵民眾能使用社區式資源，希望透過資源布建，讓老小都能得到非常好的照顧。

吳希文指出，長照2.0推動已第9年，預計明年就要開始推動長照3.0，將持續努力布建，讓資源更普及，希望讓民眾可以在地安老。（編輯：吳素柔）1140611