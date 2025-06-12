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藍罷免3階推愛國者行動 侯友宜：團結合作面對

2025/6/12 11:28
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜今天針對藍委進入第3階段罷免投票，有關國民黨主席朱立倫呼籲展開愛國者行動表示，要團結合作，面對這一次的大罷免。

侯友宜今天到市議會進行市政總質詢，會前接受媒體聯訪，媒體詢及朱立倫因應多名藍營立委將進入第3階段罷免投票，呼籲全黨上下展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委意見

侯友宜表示，常常有機會跟朱立倫坐下來討論很多事情，每一個人在自己的角色上要扮演好，最主要要團結合作，面對這一次的大罷免。

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他表示，真的不需要太多的政治的對立，大家要關心的是民生議題，期待在民生議題的關注底下，讓能做事、肯做事的，像新北市的國民黨立委，都能夠全力以赴為新北市做更多的建設。

媒體追問朱立倫愛國者行動已拜會桃園市長張善政，是否約好何時和朱立倫見面。侯友宜表示，「我們隨時都有碰面的機會。」（編輯：林恕暉）1140612

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