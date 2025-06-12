竹縣湖口鄉辦瓜瓜節 展出巨型南瓜重達458斤

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣湖口鄉農會總幹事周星江今天說，瓜瓜節14、15日在好客文創園區登場，展出巨型南瓜重量達458斤，還有迷你南瓜重量僅約150克，邀民眾來感受農遊樂趣，品嚐各式瓜果。

湖口鄉農會今天舉辦瓜瓜節宣傳活動，周星江致詞說，活動結合農產品展售，以及各式南瓜展示、藝文表演、闖關遊戲與客家美食，邀民眾共遊。

周星江接受中央社記者訪問說，為促進多元化農業發展，推動種植多元瓜果類作物，如哈密瓜、西瓜、南瓜與美濃瓜等，而今年3、4月雖受短時強降雨影響，產量略有減少，但瓜果品質依然優異。

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周星江表示，此次瓜瓜節活動，現場放置有巨型南瓜重量達458斤，也有迷你南瓜僅150克，以及造型南瓜如外型像天鵝、西瓜紋路、雪人等，呈現農產的多元樣貌。

他說，另外也安排有客家美食區提供各式客家特色小吃，讓味蕾感受鄉土風味，還提供趣味競賽活動，像是「南瓜疊疊樂」等，很適合親子遊玩。（編輯：李錫璋）1140612

新竹縣湖口鄉農會12日舉辦瓜瓜節宣傳活動，現場擺放造型南瓜，如外型像天鵝的南瓜及西瓜紋路南瓜等，展現農產多元樣貌。中央社記者郭宣彣攝 114年6月12日