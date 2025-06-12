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成美老車紳士節展出古董車 21日成美文化園登場

2025/6/12 16:36（6/12 17:21 更新）
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（中央社記者鄭維真彰化12日電）成美文化園與台灣經典老車協會21日辦成美老車紳士節，展出3款車齡至少超過37年古董老爺車，號召4輪及2輪老車迷跨時代齊聚，也將舉行中部古董車牌申請公開聽證會。

3款古董車包括1974年出廠賓士加長禮賓車、1953年賓士柴油引擎房車及有隱藏式頭燈的1988年克萊斯勒雙門敞篷車。

台灣經典老車協會理事長鄭媄綺在宣傳記者會接受媒體聯訪表示，她是這輛首次公開亮相的克萊斯勒雙門敞篷車主，數年前車友要轉售時，她就被如眨眼睛般的隱藏式頭燈吸引而買下收藏。

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台灣經典老車協會創會理事長李世昌說，古董車牌申請公開聽證會21日在成美文化園舉行，希望老車車主及愛好者一起關心實務上古董車認證相關問題。

成美文化園表示，活動當天也號召全國百輛老車車聚，規劃古董車技師維修技術交流及世界老爺車零件展，也邀台灣世界旗袍文化推展聯合會展現旗袍韻致。（編輯：李明宗）1140612

#克萊斯勒
#成美文化園
成美文化園與台灣經典老車協會12日舉行成美老車紳士節宣傳記者會，宣布活動21日登場，當天將展出3款車齡至少超過37年古董老爺車。中央社記者鄭維真攝 114年6月12日
成美文化園與台灣經典老車協會12日舉行成美老車紳士節宣傳記者會，宣布活動21日登場，當天將展出3款車齡至少超過37年古董老爺車。中央社記者鄭維真攝 114年6月12日
成美老車紳士節21日在成美文化園登場，當天將展出1974年出廠賓士加長禮賓車（左起）、1988年克萊斯勒雙門敞篷車及1953年賓士柴油引擎房車。中央社記者鄭維真攝 114年6月12日
成美老車紳士節21日在成美文化園登場，當天將展出1974年出廠賓士加長禮賓車（左起）、1988年克萊斯勒雙門敞篷車及1953年賓士柴油引擎房車。中央社記者鄭維真攝 114年6月12日
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