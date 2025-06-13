盧秀燕：孕婦乘車補助7月開辦 不受補助款統刪影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市長盧秀燕今天宣布，中央統刪一般補助款後，地方擔心孕婦乘車補助措施是否受影響，雖然這筆預算1年需近億元，再辛苦仍提供這項社會福利，將於7月1日如期如質開辦。

台中市政府社會局今天舉辦「一路好孕 台中好行」記者會，盧秀燕在會中宣布「孕婦乘車補助」即日起開放台中通APP線上申請，7月1日開始，孕媽咪就可以使用電子乘車金搭乘計程車，預計今年有1萬1200名孕媽咪受惠。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，中央這次統刪一般性補助款，影響到的就是社會福利、教育和基本建設的支出。而服務孕媽咪的好孕專車，就是由社會局開辦，的確有很多的孕媽咪及其家庭很擔心，這筆1年需近億元的預算會不會受影響而沒辦法開辦。

盧秀燕指出，雖然預算高，但市府咬著牙，再辛苦也會提供這樣的社會福利，所以她要向所有的孕媽咪及其家庭保證，7月1日如期如質開辦，絕對不會受影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

社會局說明，孕婦乘車補助對象為設籍台中市本國籍孕婦，或是配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，持孕婦健康手冊、身分證、產檢證明或診斷證明書線上申請。通過後，電子乘車金會直接存入台中通APP，自核發日起至預產期後6個月都可以使用，每次懷孕提供30趟次，每趟最高補助新台幣200元。

社會局表示，目前有11家車隊共5353輛計程車加入服務，孕媽咪下車時，只要用手機掃描司機提供的行動條碼或手動輸入乘車資訊，即可抵扣車資。補助使用範圍不僅限於台中市，還擴及苗栗縣、彰化縣與南投縣等周邊地區，真正做到友善、便利與智慧化。（編輯：李錫璋）1140613