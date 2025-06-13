高雄豪雨估晚間漸緩 適逢大潮防範淹水

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）受低壓帶及西南風影響，高雄昨晚起大雨滂沱，全市38個行政區均有豪雨，高市府提醒，降雨預估持續至今晚8時，因適逢大潮，沿海及低窪地區排水風險提升，需特別防範淹水。

高雄市副市長林欽榮今天赴水情中心視察應變情形，要求各單位保持警戒、嚴密監控雨勢變化，強化防汛整備作為，確保市民生命財產安全。

高雄市水利局新聞稿表示，昨天起因熱帶性低氣壓（TD02）通過及西南風增強影響，入夜高雄各地陸續降雨，經38個區公所回報，從昨夜凌晨開始至今天上午10時，各區均有豪雨發生，少數地段有短暫積水情況，但已消退；無重大淹積水或其他災情發生。

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水利局表示，今天上午市區部分地區出現局部積水，已逐漸退水中。全市抽水站、車行地下道與滯洪池皆完成整備，移動式抽水機已預布至易淹水區。根據預報降雨將持續至晚間8時，加上適逢大潮沿海、低窪地區須特別防範淹水。

農業部農村水保署在上午10時30分發布六龜區文武里土石流黃色警戒，執行撤離保全戶38人。此外，捷運輕軌重要路口已請警察局協調加派義交人力協助交通疏導與安全維持，確保民眾通行順暢及交通秩序。（編輯：謝雅竹）1140613