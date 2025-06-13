議員關心毒品入侵校園 新北：多管齊下查源頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）民進黨新北市議員重視青少年犯罪、毒品入侵校園、電子煙氾濫，今天要求加強查緝毒品，並強化校園通報機制，避免隱藏黑數。市府說，犯罪零容忍，將多管齊下追溯毒品源頭管理。

新北市議會上午由民進黨團議員總質詢，關心焦點在依托咪酯「喪屍煙彈」毒品衍生的犯罪問題，議員要求警方、衛生局查緝毒品與電子煙，以降低犯罪與社會問題。

市議員陳永福說，青少年犯罪有模仿性與相互比較誰勇敢的「比拚文化」，犯罪預防須戰戰兢兢，遇到問題誠實反映，且往上通報中央，及時研擬解決、防堵與取締方針，以免產生犯罪與社會問題、家庭問題。

市議員李余典則要求，校長若發現疑似有毒品流入校園，要鼓勵通報，不要因為擔心校譽或懲處而隱藏。

警察局長廖訓誠說，各警分局網路定期巡查、市刑大科技犯罪偵查隊鎖定網路販售毒品案偵查。警局會與教育單位一起宣導新型態電子煙、新型毒品流竄等新型態犯罪問題。

教育局長張明文表示，校安人員會提高警覺度，透過春暉專案通報煙毒，鎖定特定高風險青少年多關懷，並與家長溝通採取尿液篩檢，這些防制措施結合衛生局與警察局，追溯毒品來源。

衛生局長陳潤秋答詢表示，在網路查緝4000多件煙毒案件，裁處2800多件。若販售平台在國內，會加強通報查緝；若平台位於境外，會上報中央。

透過 Google News 追蹤中央社

市長侯友宜表示，對犯罪零容忍，且必須中央與地方一起配合，結合社區、衛生、警政、教育單位結合團隊合作打擊毒品犯罪。

他說，校園毒品案件快速氾濫，為落實阻絕危害學校安全及影響學生健康之因子，以守護國家未來，市府透過高關懷青少年通報中心、警政與治安會報、毒品防制辦公室多管齊下出擊，在網路如發現相關毒品案，會立即通報，源頭管理。（編輯：李錫璋）1140613