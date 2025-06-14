金門金寧首設公辦民營托嬰中心 估115年完工

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（中央社記者吳玟嶸金門14日電）金門縣金寧社會福利館今天舉行動土典禮，估115年8月中旬完工，2樓將設金寧鄉首處公辦民營托嬰中心，預計可收30名幼兒；金門縣長陳福海說，政府應建構友善托嬰環境，協助年輕人生養小孩。

金門縣金寧社會福利館新建工程，今天上午在金寧鄉中二劃段80地號舉行動土典禮，陳福海、金寧鄉長楊忠俊等出席典禮。

陳福海致詞表示，現在各種物價都高，政府若希望年輕人多生養小孩，便需要建構友善托嬰環境，「年輕人生小孩，政府就應該協助你養」，而金寧鄉沒有公辦托嬰環境，這次興建的社會福利館2樓就是作托嬰使用，盼能滿足在地需求。

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金門縣社會處透過新聞稿指出，金寧社會福利館為地上2層鋼筋混凝土建築，並預留3樓增建空間。1樓設置社區照顧關懷據點，作為長者共餐、休閒娛樂與社交交流場所，預計可容納100至120人；2樓將設置金寧鄉第1處公辦民營托嬰中心，提供未滿2歲嬰幼兒托育服務，預計可收30名幼兒。

社會處表示，此案總經費約新台幣5700萬元，其中3000萬元爭取到中央前瞻基礎建設「少子女化友善育兒空間計畫」建置托嬰服務，此次工程工期約330日曆天，預計在民國115年8月中旬完工。（編輯：謝雅竹）1140614