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太魯閣崇德遊憩區及同禮部落 7/1恢復開放

2025/6/27 15:22（6/27 15:36 更新）
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太魯閣國家公園崇德遊憩區因0403強震受創，歷經1年多時間修復，將於7月1日重新開放，可欣賞太平洋美景。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 114年6月27日
太魯閣國家公園崇德遊憩區因0403強震受創，歷經1年多時間修復，將於7月1日重新開放，可欣賞太平洋美景。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 114年6月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）太魯閣國家公園受去年0403強震重創，多處景點受損封閉，歷經1年多重建，7月1日起新增開放崇德遊憩區及同禮部落，太管處建議遊客，採「早上山、早下山」原則入園。

太魯閣國家公園管理處指出，去年歷經0403強震、接連颱風及豪雨侵襲，造成園區多處設施、景點出現前所未有的損害。太管處之後成立「0403地震災後重建小組」，以搶通、復原、強化為三大目標，分階段開放園區封閉景區。

為迎接暑期觀光熱潮，太管處規劃開放崇德與同禮部落兩大山海代表景點，也和當地部落合作推出山海聚落小旅行。

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7月1日將恢復開放的崇德遊憩區，可遠眺清水斷崖、太平洋美景，是觀賞日出曙光、月光海的絕佳地點；太魯閣族部落同禮部落，經族人與太管處合力修復，也將開放供遊客健行挑戰，體驗太魯閣族人的生活與文化。

連同將開放的2處景區，震災後至今已開放區域包含太魯閣台地、遊客中心、天祥遊憩區及西寶以西。太管處呼籲，震後地質風險仍存在，中橫公路沿線仍有災修工程進行中，建議遊客採「早上山、早下山」原則，避開午後天氣迥異變化，確保旅程安全，也要關注中橫公路開放時段。（編輯：黃名璽）1140627

位於太魯閣國家公園的同禮部落，受0403強震影響，下山道路一度中斷，經當地族人及太管處合力修復，將於7月1日重新開放遊客上山。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 114年6月27日
位於太魯閣國家公園的同禮部落，受0403強震影響，下山道路一度中斷，經當地族人及太管處合力修復，將於7月1日重新開放遊客上山。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 114年6月27日
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