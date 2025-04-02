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太魯閣國家公園開園38年來最重傷痕 復原漫漫長路

2025/4/2 08:05
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0403地震週年專題1（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣2日電）0403強震重創太魯閣國家公園，加上後續豪雨颱風，災情堪稱開園38年來最嚴重。災後一年，太管處以「搶通、復原、強化」3步驟來推動修復工程；也見觀光客開始入園遊覽。

太魯閣美景名聞遐邇，許多中外遊客都是為了一覽峽谷奇景而來，根據花蓮縣政府觀光處統計，太魯閣每年約400萬名觀光客到訪，高峰時達660多萬人次，過去10年間有8年蟬聯花蓮縣各景點觀光人數冠軍。地震後，太魯閣沿線道路與景點面目全非，觀光人數急遽下滑。

0403強震屆滿1年，太魯閣國家公園主要聯外道路-中橫公路，仍有多路段進行災修復建工程，公路局持續實施整點放行、夜間封閉等交通管制；而天祥以東滿布沙土石塊的中橫公路，搶險救災不易，直到今年春節前才重新刨鋪路面。

太魯閣到天祥之間約20公里的立霧溪谷是太魯閣峽谷精華區段，也是地震、颱風災情最慘重區域。砂卡礑、布洛灣山月村、燕子口、錐麓斷崖、流芳橋、九曲洞等知名景點，雖陸續復建，然地景樣貌已與過去大不相同了。

太魯閣國家公園管理處評估太魯閣園區重建時間大約7年，太管處副處長林忠杉表示，以「搶通、復原、強化」3步驟來推動修復工程，面對嚴重災情，也影響工程進度及開放時程。

「燕子口最讓我震撼，震後來到燕子口，一直回想原本是什麼樣子，感覺變特別亮了，原來明隧道整個垮掉。」太管處資深解說員林茂耀坦言特殊峽谷地形，讓復建工程更困難。

燕子口是太魯閣峽谷最精華地段，山壁陡峭的大理岩、片麻岩中可見壺穴等景觀，地震後，崩落的碎石堆置步道兩旁和步道盡頭的大面積石堆，讓人觸目驚心。

早年稱為神秘谷的砂卡礑，步道就鑿在大理岩峭壁上，傍溪流而行，風光優美怡人；然而因地震造成多處土石大規模崩落，8名遊客在此喪生，災情慘重。

林茂耀指出，原本計畫布洛灣遊憩區為首波開放區域，但後續接連幾次颱風豪雨，布洛灣聯外道路新增更多邊坡裂縫、大量土石崩落，且有多個巨大石塊，增添移除的困難與時間。

林忠杉說，為了管控修復工程進度，每週與國家公園署召開工程進度列管會報，若有碰到施工困難點即時解決。修復順序依據民生需求為考量，像是蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，預計今年4月初完工；同禮部落鄉親出入的得卡倫及大同大禮步道也可望於今年4月初完工，其餘工區仍在加緊趕工中。

太魯閣區域本就易受地震與颱風雙重影響，加上極端氣候可能加劇地質不穩定性，雖面臨觀光旅遊壓力，但學者建議：因應獨特地質與地形特性應進行更詳細的災害風險評估等前置工作，在尚未完成與確保安全無虞前，不宜貿然開放遊憩區、步道或景點。

林忠杉表示尊重，也會參考學者的建議與評估，贊同各界對於太魯閣國家公園在尚未完成與確保安全無虞前，不宜貿然開放的論點。

特殊地質地形，過去也曾發生大小不等災情，太管處並不陌生，但此次災情太過嚴重，第一時間就成立「0403災害重建小組」、接著啟動「緊急搶修先期調查及安全評估建議」委託規劃案，針對砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊步道等6條步道，展開影像蒐集、航測等資料並進行比對，分析步道受損及災害類型，提出安全建議和工程修復方向。

此外，啟動「災後風險評估、設計及專案管理」委託案，透過高科技儀器，例如光達、UAV、空拍機等對災區地質、邊坡岩石裂縫、植被等詳細的評估與調查後，給予工程規劃設計施作的方向指引，再進行強化工程。

太魯閣國家公園從海岸到高山的9萬2000公頃面積中，具多樣性的物種、獨特的地景地貌、豐富的文化、生態環境，地震後，不只工程的復建，太管處表示，對遊客須做安全、環境教育，針對物種保育做全面性的軟硬體復建。

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林忠杉指出，震後園區有多處邊坡裸露，為防止外來種入侵及加速裸露地植被復原，與學者共同進行採集原生植物種籽，針對裸露地進行復原，目前已有初步成效；此外，委託學者協助進行震後動植物棲息地變化調查。

兼顧地方觀光經濟與永續發展，林忠杉說，發展替代景點推動深度生態旅遊也是必要的。在太魯閣部分區域尚未完全開放時，推廣山海小旅行，串連崇德聚落、富世聚落與新城老街、三棧布拉旦聚落，體驗原住民文化、傳統工藝與美食，也將與秀林鄉公所、社區、縣府合作，共同推廣生態文化旅遊，減少對單一景點太魯閣的依賴。（編輯：孫承武）1140402

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