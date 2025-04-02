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花蓮市區百餘棟危樓 災民無奈猶見樂觀與韌性

2025/4/2 08:06
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0403地震週年專題2（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣2日電）因0403地震成為危樓的馥邑京華，大樓管理室牆上的時間仍停留在地震當下，梁柱鋼筋彎曲、牆面水泥剝落可透光、進雨水；住戶一年來不斷爭取，終於將由國土署支援拆除經費並代辦工程，對住戶和附近居民而言是個好消息。

2024年4月3日上午7時58分，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，造成20人死亡，花蓮近200棟建物受損，約2000人受影響。

被貼紅單、已判定將拆除的馥邑京華大樓，共6棟的15層集合住宅，梁柱鋼筋外露、扭曲，滿地磚塊、水泥塊、玻璃等，電梯間變形，150戶的住戶人去樓空。鄰近的居民一年來更是提心吊膽，深怕大樓垮了被波及。

「打拚20多年買的房子被震垮，心血沒了，不但歸零而且還負債，因為得繼續付貸款。」管理委員會監委黃展宏說，大家面臨家園沒了，心酸難過之餘希望政府協助拆除危樓，之後進行都更重建。

黃展宏說，住戶和縣府對危險建築的認知的落差，一年來經多次協調，最終將由國土署支援新台幣7500萬元拆除經費並代辦工程，開始動工後，計畫每天12個小時拆除，估約需半年時間全部拆完。

震後花蓮縣府委託結構技師、建築師展開緊急評估，按受損程度分為紅單有92件、黃單90件；主結構受損有安全疑慮的紅單戶，在改善前不得居住、使用。

位在花蓮市的天王星大樓被震傾倒畫面記憶猶新，震後2週快速拆完，如今天王星大樓所在地已鋪平，行人、車輛從旁經過毫無異狀，但這一年來，災民想起仍覺得心痛。

「大樓地下室是餐廳、酒吧，生財器具、收銀機都還埋在裡面。」天王星大樓主委王貞云說，災民心中感傷難以抹平，但也看見花蓮人的樂觀與韌性。

她說，住戶已取得共識決定自辦都市更新計畫重建，預計4到6月個月送出重建計畫報告書，經縣府審議通過後須辦公聽會，再往下進行，過程繁複。中央補助款針對自用住宅一坪12萬元，但一樓、地下室作為營業用（非自用住宅），就完全沒有重建基金補貼；經過爭取，賑災基金會願以當年的市價收購沒有辦法參與重建的災民房屋，所以非自用的所有權人除非願意百分百自行出資，否則得忍痛被收購。

「災民都可以領2年的租金補貼，屆滿一年了，大家開始焦慮，明年4月以後沒有租金補貼，但大樓的重建緩慢推進。」王貞云不諱言大家都有相當大的經濟壓力。

另外，還有39件紅、黃單戶選擇走弱層補強方式修繕，包含14件集合住宅、25件透天建築，經花蓮縣府資格審查通過後，都已送國震中心進行設計審查，核定後就可發包。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，縣府第一階段很快完成全數認定，弱層補強階段需住戶達成共識，由結構技師或土木技師進行調查、設計，再送國震中心審核，一來一往每次都需1至2個月時間，行政程序上比較耗時。

鄧子榆說，集合大樓動輒上百戶居民，要達成共識難度高，且是做全面性耐震補強，施工範圍較大，增設剪力牆、擴柱等工程，就有可能會佔用到某些住戶的私人空間，考驗管委會的協調能力，也需要時間溝通。

位於七腳川溪旁的「蓮花大樓」有17樓，128戶近400人居住，管委會主委張惠蘭說，很快取得全部住戶共識，是黃單建物中最早決定進行耐震補強的大樓，也很快找到技師團隊為大樓補強設計；可是各項申請送國震中心等相關單位審查，卻屢因各種狀況、條件不符而卡關，過程歷經數個月又回到原點，實在很氣餒。

除了結構改善，縣府運用善款，分配每棟建物最高300萬元修繕經費，發給紅黃單戶室內裝修30萬元。不過，對於受損不一的住宅來說，財損遠高於補助。像是和勝江山大樓，2樓住戶牆面破損嚴重，從逃生梯就可透視家裡內部，水電管線破裂，初估整修要上百萬元，更別說還要負擔耐震補強的費用，壓得住戶喘不過氣。

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前主委范朝揚說，等待修繕過程，還有100多戶居民住在大樓內，彷彿住在工地，每天冒著風險在大樓裡生活，沒有保險公司願意承保大樓的公共意外險，希望中央主管機關能協助解決，提供災民保障。

看到災民面臨失去家園的悲傷與徬徨，慈濟基金會援建的「大愛屋」新建工程已展開，5層的RC構造電梯樓房主體結構完成，可望如期於年底完工。這144間中繼永久屋不收租金，優先讓低收及中低收入戶、獨居長者、身心障礙者等入住；居住期2年，視房屋重建及修繕進度，得延長一年。待住戶搬回後，交予花蓮縣政府作為社會住宅使用，庇護弱勢者。（編輯：孫承武）1140402

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