新北板橋、新店8月起試辦大型重機停路邊機車格

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（中央社記者趙敏雅新北30日電）為提升大型重機停車便利性，新北市交通局今天表示，8月1日起試辦大型重機停放板橋區及新店區路邊機車格，若停在收費處，比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。

新北市政府交通局長鍾鳴時透過新聞稿指出，大型重機依現行法規可停放汽車格，去年起，交通局陸續在大型重機停放率較高的路段規劃專用格，除尺寸符合大重機需求，也節省汽車停車空間。

鍾鳴時說，考量專用格普及性不足，經審慎評估，挑選大型重機停車需求較高且機車格較充足的板橋區及新店區，開放所有路邊機車格可停放大型重機。

鍾鳴時提醒，大型重機停放機車格時，車身均不得超出格線外，如果大型重機車身太長，可採斜向停放2格機車格方式。另外，為避免影響行人通行，各類車輛在人行道及騎樓禁止騎乘。

若大型重機停放板橋、新店的路邊收費機車格，收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，4小時計費1次，每次新台幣30元。

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對於一般機車族權益是否受影響，鍾鳴時表示，交通局每年持續增繪機車格，並透過收費管理排除久占廢棄車輛，提高車格周轉。

鍾鳴時說，根據分析，板橋及新店公共機車格占機車登記數量超過17%，屬全市公共機車格較充足地區，所以先行試辦，試辦期間將持續蒐集相關停車數據與民眾意見，整理提供交通部做大型重機回歸機車政策時參考。（編輯：方沛清）1140630