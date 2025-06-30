加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
首頁 / 地方

新北板橋、新店8月起試辦大型重機停路邊機車格

2025/6/30 14:41（6/30 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市交通局表示，8月1日起試辦大型重機停放板橋區及新店區路邊機車格，若停在收費處，比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。圖為新北市現有大型重機專用格，可供大型重機停放。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月30日
新北市交通局表示，8月1日起試辦大型重機停放板橋區及新店區路邊機車格，若停在收費處，比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。圖為新北市現有大型重機專用格，可供大型重機停放。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北30日電）為提升大型重機停車便利性，新北市交通局今天表示，8月1日起試辦大型重機停放板橋區及新店區路邊機車格，若停在收費處，比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。

新北市政府交通局長鍾鳴時透過新聞稿指出，大型重機依現行法規可停放汽車格，去年起，交通局陸續在大型重機停放率較高的路段規劃專用格，除尺寸符合大重機需求，也節省汽車停車空間。

鍾鳴時說，考量專用格普及性不足，經審慎評估，挑選大型重機停車需求較高且機車格較充足的板橋區及新店區，開放所有路邊機車格可停放大型重機。

鍾鳴時提醒，大型重機停放機車格時，車身均不得超出格線外，如果大型重機車身太長，可採斜向停放2格機車格方式。另外，為避免影響行人通行，各類車輛在人行道及騎樓禁止騎乘。

若大型重機停放板橋、新店的路邊收費機車格，收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，4小時計費1次，每次新台幣30元。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於一般機車族權益是否受影響，鍾鳴時表示，交通局每年持續增繪機車格，並透過收費管理排除久占廢棄車輛，提高車格周轉。

鍾鳴時說，根據分析，板橋及新店公共機車格占機車登記數量超過17%，屬全市公共機車格較充足地區，所以先行試辦，試辦期間將持續蒐集相關停車數據與民眾意見，整理提供交通部做大型重機回歸機車政策時參考。（編輯：方沛清）1140630

#交通局
#鍾鳴時
#板橋區
#新店區
鍾鳴時
侯友宜：新北樓梯間與騎樓拉線為機車充電將稽查重機停汽車位引爭議 侯友宜：試辦可停2機車格
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：