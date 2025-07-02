中市「霧農大叔」拍影片教保存荔枝 3天破200萬觀看成新網紅[影]

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市霧峰區荔枝正值盛產期，霧峰區農會總幹事黃景建化身「霧農大叔」，拍攝1支如何吃荔枝不上火及保存的影片上傳網路平台，短短3天就破200萬瀏覽人次，成為新網紅。

目前正是荔枝生產期，由於受天候影響，今年各品種荔枝都大幅減產，不過在社群平台爆紅的「霧農大叔」，以1支「吃荔枝不上火的小妙招」影片於6月28日上線，短短3天內即突破200萬次臉書瀏覽人次，在盛夏荔枝季節為台灣農業行銷開創新里程碑。

「我們不靠廣告，就靠一點真誠、幽默、再加上1顆荔枝的香氣。」身兼台灣農創興業股份有限公司董事長的黃景建今天透過新聞稿表示，這支影片用最在地的語言，搭配生活化的場景，不僅讓民眾重新愛上台中霧峰出產的荔枝，也讓全台對老字號的「農漁會」有了新感受。

這次影片能短時間內在社群出圈，展現出「自媒體x農業內容行銷」的宣傳能量，負責影片操刀的台灣農創行銷顧問劉典倡指出，「霧農大叔」已不僅是名農業達人的個人IP，更透過風趣的解說與實地拍攝，讓大家看見農業厚實、貼近土地的動人樣貌，也看見農漁會系統從生產走向內容經營的數位轉型實力。

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黃景建表示，他深知數位農業的推進並不簡單，但這次200萬的數字，代表的是民眾對在地農業故事的渴望，更是對農業部推動數位發展政策的回應與支持。「我們要的不只是好水果，更要好故事、好連結與好未來。農業不只在田裡，也要在螢幕上、手機裡、社群間蔓延扎根。」

黃景建也預告，「謝謝大家與我們一起用點擊與分享，把台灣農業推向世界的舞台。這只是開始。下支破紀錄的影片，正在準備中，敬請期待。」（編輯：謝雅竹）1140702