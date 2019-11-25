金馬56收視 直播平台突破145萬人次

影片來源：friDay影音 YouTube頻道

（中央社記者江明晏台北25日電）金馬獎落幕，直播平台friDay影音今天宣布，今年觀看人次突破145萬，創歷年收視新高，收視率最高的為最佳女主角、男主角和劇情長片頒獎片段。

第56屆金馬獎於23日落幕，遠傳旗下影音平台friDay影音連續第7年為官方指定授權直播平台。friDay影音今天宣布，今年觀看人次突破145萬，較去年成長兩成，創下歷年收視新高，收視率最高的片段為最佳女主角、男主角和劇情長片頒獎片段；收視流量瞬間衝高的段落則為頒獎典禮開場節目「有一陣人，追求一个夢」，以及最佳女主角頒獎片段。

在重播部分，開場節目最受網友喜愛，創下最高點播率，friDay影音也觀察到今年網友從紅毯到典禮結束的反應。

friDay影音指出，收視最高的頒獎片段為最佳女主角獎，最後由「熱帶雨」的馬來西亞演員楊雁雁拿下，次高的收視段落為最佳男主角頒獎片段，本屆5位影帝候選人出自3部電影，有兩組同片相爭狀況，最後由大贏家「陽光普照」中的爸爸陳以文奪獎。

今年friDay影音從金馬聊天室中也觀察到一些有趣現象，由於本屆金馬獎首創無主持人的型式，讓觀眾更注意到整個典禮的細節與段落，許多網友讚嘆各頒獎段落的短片及舞台背景設計，本屆金馬執委會主席李安的超高人氣也讓人印象深刻，只要李安上台，聊天室就會刷起一片謝謝李安、有你真好、666666 （很厲害、很棒） 等支持話語。

此外，由於本屆金馬獎流暢且準時結束，在典禮直播結束後近半小時，還有破萬名網友依依不捨掛在遠傳friDay影音平台上熱烈討論。（編輯：楊玫寧）1081125