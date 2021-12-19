李靚蕾揭王力宏婚變內幕 柯以柔：別當媽媽是塑膠

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，不只藝人隋棠留言為李靚蕾打氣，曾遭遇老公外遇的柯以柔也說不要當媽媽是塑膠做的，因為她們能為孩子做很多事，貼文吸引6.2萬人按讚鼓勵。

王力宏月中證實8年婚姻劃下句點，相隔2天後，前妻李靚蕾在Instagram發文指王力宏外遇且私生活混亂，引發網友熱議。王力宏父親王大中今天早上貼出聲明稱李靚蕾當年以懷孕要脅爆料毀掉王力宏事業，李靚蕾隨後再發7點聲明反擊，並要求王力宏下午3時前公開道歉否則提告。

李靚蕾首次發文後，隋棠留言表示，「當妳真正快樂，人生就有意義，就能繼續閃耀，而孩子看著這樣的妳，也就能快樂，並向妳學習。加油，祝好。」藝人林可彤也寫下：「妳好勇敢，希望一切都越來越好。」

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曾遭遇丈夫外遇的女星柯以柔則在臉書表示看見最近的風波，以為自己能忍住，但仍想起許多一路走來的回憶，「身為一個媽媽所擁有的堅強、勇敢，絕對超乎你想像的強大且戰鬥力十足，媽媽可以為愛包容很多事，也可以為了保護孩子對抗很多事。敬所有偉大且強韌的女人和媽媽們。」

柯以柔在文末特別寫下，不要當媽媽都是塑膠做的，「媽媽的名字叫做無敵鐵金剛，我們連鬼都不怕因為鬼話聽多了。」貼文公開後，已有6.2萬名網友按讚，也有許多人留言鼓勵。（編輯：張雅淨）1101219