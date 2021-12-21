「蜘蛛人：無家日」開映票房超預期 登影史亞軍[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）「蜘蛛人：無家日」熱潮席捲全美，開映週末3天票房2.6億美元（約新台幣72.5億元），高於片商初估，力壓「復仇者聯盟：無限之戰」，締造影史第2高紀錄。

索尼影業（Sony Pictures）原估「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）美加地區開映週末進帳2.53億美元，遠超業界預期，今天公布的實際數字更高，超越2018年「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）開映週末賺進的2.58億美元。

2019年「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）開映週末票房3.57億美元仍是影史最高紀錄。

「無家日」是湯姆霍蘭德（Tom Holland）領銜主演的第3部「蜘蛛人」系列電影，片中集結前兩任蜘蛛人陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）系列電影眾多角色，劇情高度保密，焦急難耐的大批影迷搶在開映週末進戲院，以免被「爆雷」減損觀影樂趣。

影片來源：Sony Pictures 索尼影業

如包含16日晚場，「蜘蛛人：無家日」17日正式上映當天進帳1.22億美元，高於2017年「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）、2019年「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home）開映週末3天分別賺進的1.17億美元、9258萬美元。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）去年春季大流行衝擊戲院生意以來，美加地區首度有電影單日票房突破1億美元門檻。

根據索尼影業，全美4336家戲院上映的「蜘蛛人：無家日」18、19日分別進帳7390萬、6410萬美元，開映週末3天票房2.6億美元，擠下另一部漫威電影宇宙（MCU）作品「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），榮登年度票房冠軍寶座。

「蜘蛛人：無家日」除票房驚人外，也擁有絕佳影評與口碑背書。本片在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）好評度94%；「影院評分」（CinemaScore）彙整的開映首日觀眾評分達A+，為MCU繼「復仇者聯盟：終局之戰」後又一部獲得最高分的作品。

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一般來說，好口碑有助電影票房細水長流，但全美COVID-19疫情因傳染力更強的變異株Omicron迅速升溫，以往熱絡的耶誕節及跨年檔期票房面臨威脅。

「蜘蛛人：無家日」本週也遭遇「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）、「歡樂好聲音2」（Sing 2）、「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）等片分食票房大餅，但業界專家普遍看好「無家日」能在口碑加持下克服疫情及新片帶來的考驗。（編輯：黃自強）1101221