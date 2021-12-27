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「蜘蛛人：無家日」破10億美元 寫疫情下票房新頁

2021/12/27 13:01（12/27 13:51 更新）
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「蜘蛛人：無家日」上映12天，總票房突破10億美元里程碑。（圖取自facebook.com/sonypicturestw）
「蜘蛛人：無家日」上映12天，總票房突破10億美元里程碑。（圖取自facebook.com/sonypicturestw）
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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）「蜘蛛人：無家日」於耶誕週末期間，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）年代以來首部跨進10億美元票房俱樂部的電影，並蟬聯北美票房冠軍寶座。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）是英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的第3部「蜘蛛人」系列電影。法新社報導，據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據，這部片在美加進帳4億6730萬美元，國際市場海撈5億8700萬美元，上映12天總票房一如分析師事前預測，突破10億美元里程碑。

據美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，「蜘蛛人：無家日」票房破10億美元大關的速度，僅2015年「STAR WARS：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens）比得上，更難能可貴的是，在Omicron變異株快速蔓延情況下，全球許多民眾其實並不願外出。

索尼出品的「蜘蛛人」最新章於耶誕節3天假期期間北美進帳約8150萬美元，續當美加票房霸主；而這部片開映時吸進超過2億6000萬美元，不僅高過原先預估，也創下美加影史第3高紀錄，僅次於2019年「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）的3億5700萬美元和2018年「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）的2億5800萬美元。

影片來源：Sony Pictures 索尼影業

本週北美票房亞軍是環球出品的「歡樂好聲音2」（Sing 2），成績約2380萬美元。而基努李維（Keanu Reeves）再次扮演經典角色「尼歐」的「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）成績不如預期，以1200萬美元排第3。

同樣是表現不如預期的「金牌特務」前傳「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）排第4，票房640萬美元。

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據真人真事改編，講述華納（Kurt Warner）如何從雜貨店補貨架員工一路成為職業美式足球聯盟NFL最有價值球員的「美國草根」（American Underdog，暫譯），開映第一個週末有約620萬美元票房，排名第5。

排名第6至第10的電影依序為：「西城故事」（West Side Story），280萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），230萬美元；「對不起，來不及陪你長大」（A Journal for Jordan，暫譯）220萬美元；「魔法滿屋」 （Encanto），200萬美元；「83」（83，暫譯），180萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101227

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