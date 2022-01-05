張翰陳雪甄飾離異夫妻尋失蹤兒 導演曝選角關鍵

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公視人生劇展「小緯回來過，在他離開之後」5日舉辦媒體茶敘，導演龔秋蓉（右2）率演員楊宗樺（左起）、陳雪甄及張翰（右）出席。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）公視人生劇展新作「小緯回來過，在他離開之後」刻劃被社會安全網漏接青少年與家庭議題，演員張翰、陳雪甄詮釋離異夫妻尋子，導演笑說，邀兩人搭檔是因為看起來3年會離婚。

「小緯回來過，在他離開之後」刻劃高中生小緯失蹤後，離婚的父母開始找尋兒子的下落，卻一步步發現孩子不為人知的一面，全片由張翰、陳雪甄及新秀演員楊宗樺、劉敬主演，今天劇組舉辦媒體茶敘。

全片由龔秋蓉自編自導，她認為作品想探討的並非主角「小緯」如何墜落到生命深谷，而是「在他的安全網裡的所有人，是怎麼一一漏接的」，期許作品能帶給大家重新省思關係的可能性。

至於為何找張翰、陳雪甄搭檔演離婚夫妻，龔秋蓉笑說，當初選角時把兩人照片擺一起後，「看起來就像3年內一定會離婚的樣子，一個性格急、一個慢郎中，生活一定會有磨合。」

目前就讀研究所的楊宗樺，在片中降齡演出高中生，詮釋面對父母離異，強迫自己獨立的青少年，他坦言很多孩子「表面上說沒事，其實都有事」，也不知道如何對外求救，「小緯」到最後就是自殘，也傷害他人。

談及親子相處、教育議題，讓為人父母的張翰、陳雪甄特別有感，尤其現代社會父母都相當忙碌，太常沒跟子女相處就容易造成隔閡。

張翰分享4歲的女兒日前突然對他說「想當爸爸的老婆」，因為「當老婆就不會被罵」，不過女兒正值調皮階段，難免有摩擦，讓張翰感慨教養的困難，「管教太嚴格怕傷感情，也很擔心關係沒即刻修補，未來難以了解孩子的處境和心聲」。

育有7歲兒子的陳雪甄也坦言，片中台詞刺激到自己反思親子相處，「現在我常會對兒子說，雖然你在外面要勇敢堅強，但在媽媽面前還是可以當一個小孩」，希望給予孩子信任傾吐的空間。

陳雪甄表示，自己在大學執教時，曾面對少部分弱勢或精神狀態不穩的學生，「一個沒注意，他們可能就會傷害自己，甚至結束自己生命」。面對需要社會安全網協助的孩子，她說：「有時真的只需要一點小小的關心，就可以避免掉一些事情。」

「小緯回來過，在他離開之後」將於9日晚上10時在公視首播。（編輯：張雅淨）1110105

演員楊宗樺在公視人生劇展「小緯回來過，在他離開之後」中降齡演出高中生，詮釋面對父母離異，強迫自己獨立的青少年。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月5日