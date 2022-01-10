楊烈重現李登輝赴美演講 現場改詞苦笑細胞死2/3[影]

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資深演員楊烈（圖）在戲劇「國際橋牌社2」中，重現總統李登輝1995年在美國康乃爾大學「民之所欲、長在我心」演說。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）資深演員楊烈在「國際橋牌社2」中，重現前總統李登輝1995年在美國康乃爾大學「民之所欲、長在我心」演說，沒想到現場得臨時調整英文演說台詞，讓他苦笑：全身細胞死了2/3。

公視今天發布新聞稿指出，在「國際橋牌社2」飾演總統黎清波的楊烈，為了這場赴美演說下足功夫。楊烈回想，當時遇到現場得進行調整英文台詞時，直呼像狂風暴雨般嚴重，「我全身細胞死了大概2/3」。

楊烈補充，雖拍攝現場修台詞很正常，但因為這是場正式演講，新台詞又多是帶有政治意涵的專有名詞，讓他不大熟悉，「所以對於這些臨時加進來的新詞，就會絞盡腦汁」。

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另外，隨著劇情，台灣政治局勢不斷變化，戰地最前線的馬祖高登島緊張情勢也不斷升溫；其中一段砲兵演習，因通訊設備老舊導致斷訊讀秒中斷，新進砲兵不等確認命令即發射，讓飾演副砲長的撒基努嚇出一身冷汗，沒想到最後卻被趙正平所飾演的營長大讚「幹得好！」

撒基努回憶拍攝當下的心情說道：「那場的狀況是原本以為要拔階了，都已經準備好被趙哥巴頭，沒想到聽到他大喊一聲『好！』，害我嚇得差點噴尿。」竟還因此獲得榮譽假。

全劇軍事線由林世章、林龍吟兩位導演共同執導，撒基努解釋，在馬祖的拍攝過程中，很多場景是導演只跟一兩位演員講好，沒讓所有人都知道內容。例如，一場新兵跳操的畫面，飾演新兵的詹佳儒、方聖傑就分享：「當下導演只有跟副砲長撒基努說好，等正式開拍我們真的只能照著他一個口令一個動作，所以畫面上看到的累是真的累！」

「國際橋牌社2」上週第5、6集收視人口達52.72萬，收視高點達0.96，在軍事線劇情討論度相當熱烈，尤其40歲以上男性族群收視率達1.30，更紛紛留言稱讚：「軍事線真的想起以前在小金門當兵時候」、「當兵氣氛有拍出來」、「以前都要幫忙喬天線真的很煩」、「讓我想到過去當兵的日子都想哭」。（編輯：陳仁華）1110110