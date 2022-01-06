路斯明「橋牌社2」致敬教父 苦練台語獲兒子稱讚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

演員路斯明在新加坡工作結束後返回台灣隔離中，他表示，住在防疫旅館每天都運動1.5小時，其他時間則會玩電動和看書沉澱心靈，因為規律生活瘦了5公斤。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）演員路斯明主演政治劇「國際橋牌社2」，他今天透露為了角色，參考經典電影「教父」還有「007」演員丹尼爾克雷格，更為了練好台語煞費苦心，幸好播出後連兒子都肯定演技。

路斯明在「國際橋牌社2」中飾演深具政治影響力的台南百年家族接班人陳慶堂，為了家族利益遊走黑白兩道之間。

路斯明在新加坡工作結束後返回台灣隔離中，他接受視訊訪問表示，演出前有參考演員艾爾帕西諾（Al Pacino）的「教父」，以及「007」演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig），這次演出也融入一些艾爾帕西諾的小動作，是導演和製作人都沒發現的彩蛋。

為了演出，從小在美國長大的路斯明苦練台語，特別向同劇資深演員蔡阿炮學習，並在劇本上寫滿筆記，尤其第1場戲就要講台語喬事情，讓他相當緊張。他表示，「剛接到這個角色其實很猶豫，沒把握把戲演好又把台語台詞講好。」

路斯明透露，12歲的兒子看完演出後誇獎「爸爸，你進步了。」路斯明兒子過去給的評價常是「演得太用力。」路斯明說：「他才12歲就看得懂表演了，所以我才說他是我的偶像。」兒子對表演有天分，未來不排除往演藝圈發展。

談起近日在防疫旅館生活，路斯明自嘲像是寵物，每天都期待送餐時的門鈴聲，加上與家人近2個月沒見面，連跨年視訊都因為飯店網路延遲，晚了5秒才倒數完，讓他相當痛苦。

路斯明表示，住在防疫旅館每天都運動1.5小時，其他時間則會玩電動和看書沉澱心靈，規律生活也讓他瘦了5公斤。（編輯：張雅淨）1110106