王心凌高雄演唱會籲戴口罩 不忘當紅娘助歌迷求婚

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）歌手王心凌2度延期的高雄巨蛋演唱會，昨晚終於順利開唱，因近期疫情持續，王心凌也不忘貼心提醒歌迷口罩要戴好戴滿，更和嘉賓黃子佼成功擔任紅娘，見證粉絲在現場求婚成功。

王心凌的CYNDILOVES2SING「愛．心凌巡迴演唱會旗艦版」原定去年移師高雄巨蛋開唱，無奈因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局2度延期，所幸在昨晚終於順利舉辦。

王心凌也帶來一連串經典快歌「彩虹的微笑」、「心電心」、「愛你」、「花的嫁紗」等，讓現場變成大型KTV。來到南台灣，王心凌不忘用台語和歌迷「凌寶」們打招呼：「高雄巨蛋，大家好不好？口罩要戴好，我也是這次疫情才學到口罩的台語，口罩掛好、戴好。」

王心凌更向歌迷告白：「終於來到高雄，雖然遲到幾個月，但大家能聚在一起，都是這幾個月一起努力的成果，我們一定要珍惜這份幸福，繼續保持下去。」

金牌主持人黃子佼則在昨晚擔任王心凌演唱會嘉賓助陣，開玩笑感謝王心凌邀請他，「因為最近尾牙取消很多」，王心凌則妙語回應：「邀請佼哥其實是我想去上廁所。」讓全場歡笑聲不斷。

當兩人合唱台語歌「小姐請你給我愛」，唱到一半時音樂突然喊卡，原來是要幫現場的男歌迷向交往多年的女友求婚。台下的男粉絲甜蜜向女友說：「請妳跟我一起展開冒險」，對方眼眶泛淚答應，在萬人見證下求婚。

兩人合體擔任「紅娘」任務成功後，黃子佼更拿出10年前的節目簽名板，王心凌寫給未來的自己：「10年後，妳有小baby、當媽媽了，希望妳依舊美麗，依舊幸福，我愛妳喔，不管遇到任何困難都能用微笑面對。」黃子佼還不忘問她：「有沒有偷生」，讓至今未婚的王心凌趕緊敲肚子撇清：「還沒還沒」。（編輯：張芷瑄）1110116

歌手王心凌（台上右）15日在高雄巨蛋舉辦演唱會，唱到一半時音樂突然喊卡，原來是要幫現場的男歌迷向交往多年的女友求婚。（天晴娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月16日