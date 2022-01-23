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孟婆客棧最終回 唐美雲感動觀眾因戲增親子關係

2022/1/23 12:13
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（中央社記者葉冠吟台北23日電）歌仔戲電視劇「孟婆客棧」今晚將播出最終回，總製作人唐美雲自認拍攝「孟婆客棧」成最難忘的演藝之旅，更開心收到觀眾回饋因看戲親子關係變好，甚至愛上歌仔戲。

公視台語台今天發布新聞稿分享，「孟婆客棧」全劇6單元到最終尾聲，唐美雲、蔡振南、柯淑勤這組家庭親情線會如何收尾，勢必感動觀眾，劇組成員也對「孟婆客棧」依依不捨。

方馨透露，拍攝「孟婆客棧」顛覆所有人對她的想像，「原來方馨會唱歌仔戲」，很多藝人朋友羨慕她能參與這個作品，她感謝劇中角色玲瓏讓自己開竅，意外發現原來自己是諧星。

蔡振南則笑喊，最近遇到朋友或粉絲破題語就是「孟婆客棧」，他還直指會朝第2季努力邁進。

金曲歌王許富凱透露最害怕看最終回，也回憶前陣子遇到一名年輕服務生，在他用餐後要走出門時，親口對他說「你演的『孟婆客棧』很好看，你演得好好」，讓他覺得很暖心。

許富凱也對唐美雲喊話：「年輕人對於戲曲的喜歡是美雲姐非常樂見的事情，也是她想做想推廣的事，美雲姐您做到了，辛苦您了。」

被問及若能與劇中情節一樣，在冥界與親友相遇，唐美雲希望能遇到過世的父親與兄長，但她認為已過數十年，如果以輪迴觀看待，相信他們已經投胎到更好的地方。

方馨也想和爸爸見面，「想跟他說謝謝他把我教得這麼好！讓我有這麼好的個性，吸引很多好人到我身邊」。

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許富凱則想與外婆見面，他說：「我相信再見這件事，不管對方在不在這世上，不在的，我也總覺得我會再遇到他們。」他也感性說：「像我的外婆常常也會到我夢裡來，但最後一次在她的家裡，沒有見到她，我想她應該是往更好的地方去了，真的希望大家要珍惜當下擁有的一切，這也是『孟婆客棧』最初的初衷。」

「孟婆客棧」每週日晚上8時公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每週一至週五晚上6時26分播出。（編輯：管中維）1110123

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