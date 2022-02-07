「百靈果」圓夢客串八點檔 害班底演員憋笑狂NG

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）熱門Podcast節目「百靈果News」主持人Ken與Kylie過去常在社群媒體分享看台語劇「天之驕女」心得，日前終於圓夢客串飾演國際媒體記者，夾雜台英中3語讓對戲演員狂NG。

三立今天發布新聞稿分享，繼網紅Joeman、丟丟妹主動要求來客串「天之驕女」後，Podcast節目主持人Ken與Kylie也來湊一腳，飾演記者角色。

許多人意想不到作風這麼洋派的「百靈果」兩人，居然是台語劇「天之驕女」的忠實粉絲。Ken分享，一開始是太太先入坑，最後兩人天天一起追劇，現場工作人員不相信他真的是鐵粉，還特別隨機考他最新劇情，完全答對的Ken，讓演員許明杰與林則希驚呼：「你們真的有看。」

留學加拿大和美國的Ken與Kylie，經常在Podcast節目裡解析英語新聞，不過這回卻得把劇本翻譯成台語跟英語，讓不會說台語的兩人，還出動岳父跟另一半，一句句把台詞錄下，走到哪練到哪，直呼用英文簡單許多。

本來兩人為這場戲苦練的台詞已準備妥當，沒想到現場卻被臨時多加一句，讓Ken當場崩潰，看不下去的製作人還跳出來安慰他們，表示可為兩人破例，讓他們在台詞中間穿插英文。

不過也因為Ken與Kylie的加入，整場戲變成演員的演技大考驗，身兼脫口秀演員的Kylie舉手投足都張力十足，讓必須演出哭戲的演員星卉吃足苦頭。

因為當大家NG笑場時，星卉還必須保持悲傷的情緒，不受現場歡樂氣氛影響。林則希也說百靈果實在太搞笑，演戲8年從沒NG過這麼多次，得捏著大腿才能把戲演完。

百靈果客串「天之驕女」橋段，將於8日晚上8時在三立電視台播出。（編輯：張雅淨）1110207