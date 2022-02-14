朴敏英預測天氣第6感歸功年紀 與宋江譜辦公室戀情

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韓劇「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」由韓星朴敏英（圖）、宋江搭擋共譜辦公室戀情。朴敏英飾演氣象廳統籌二部科長，挑戰困難氣象用語。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）韓劇「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」由韓星朴敏英、宋江搭檔共譜辦公室戀情。日前兩人接受台灣媒體聯訪，朴敏英自嘲只要下雨身體就會不舒服，因年紀獲得預測天氣第6感。

朴敏英、宋江日前受訪時，朴敏英還特地用中文講「新年快樂」問候台灣媒體。問及西洋情人節到來，兩人的角色會怎麼度過，朴敏英笑言，陳夏京應該會忙於工作，在辦公室裡送給所有男性同事巧克力，宋江則表示，依角色個性應該只會送給陳夏京，為戲埋下伏筆。

「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」是韓國首度以氣象廳為背景的影集，劇情描述朴敏英飾演的氣象廳科長「陳夏京」歷經殘酷的分手後，決定不再談辦公室戀情，直到宋江飾演的預報員「李時雨」加入團隊，才感受到他的與眾不同和吸引力。

朴敏英受訪時表示，自己預測天氣第6感很準確，也開玩笑自嘲：「只要感覺身體不舒服就會下雨，難道是因為年紀的關係嗎？」宋江則只會關心天氣，但不大會預測，「我是接受型的，今天天氣好，就會覺得天氣晴朗，天氣不好，就會覺得天氣陰暗，就會隨遇而安」。

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聊到關於誤判天氣的小趣聞，朴敏英分享自己有看氣象預報的習慣，要開車的前一天，一定會仔細關注氣象預報；不過有回預報表示會下雪，但只會下3到4公分，朴敏英就很自信地開車前往大田要參加親戚婚禮，「結果上路5小時了都還沒離開首爾，所以直接掉頭去吃烤肉了，以參加婚禮的髮型和穿著去吃烤肉」。

最後，若以氣象用語形容這回彼此合作感想，朴敏英和宋江都選擇「預測準確」，追問原因時，由於劇情不能暴雷，宋江笑言觀眾看到最後一集就能理解。「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」每周六、日晚上11時在Netflix上架播出。（編輯：陳仁華）1110214

韓星宋江（圖）在影集「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」中，飾演氣象廳統籌二部特別預報員，IQ高達150。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月14日