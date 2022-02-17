柏林影展揭曉 西班牙女導卡拉西蒙擒金熊

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（中央社柏林16日綜合外電報導）72屆柏林影展今天揭曉得獎名單，西班牙導演卡拉西蒙（Carla Simon）描述水蜜桃農家為未來奮鬥的半自傳電影「阿爾卡拉斯」（Alcarras, 暫譯）獲頒殊榮，勇奪最佳影片金熊獎。

今年的柏林影展是2年來頭一次舉辦實體頒獎典禮，但參與競賽的影片比往年少，在德國Covid-19（2019冠狀病毒疾病）感染仍處高峰的情況下，觀眾入場也有嚴格限制。

今年共有15國18部影片競逐金熊獎，評審團由「靈異第六感」（The Sixth Sense）印度裔美國籍導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）擔任主席。

35歲的卡拉西蒙將金熊獎獻給家人，她說，「要是沒有他們，要是我沒有貼近這個世界，我就沒辦法講這個故事」。

繼去年坎城影展和威尼斯影展後，柏林影展現在是歐洲第3個把最大獎頒給女導演的歐洲大型影展。

連續第2年不再分男女的最佳主角銀熊獎，則由德裔土耳其41歲喜劇演員梅特姆卡普坦（Meltem Kaptan）憑藉「拉比耶對戰小布希」（Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, 暫譯）一片拿下。

「拉比耶對戰小布希」由德國導演安卓爵森（Andreas Dresen）執導，描述一位母親為了把兒子從古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）帶回家，所經歷的奮戰故事。

梅特姆卡普坦把獎獻給「所有母親，她們的愛比所有邊界都還強大」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110217