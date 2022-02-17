品冠不捨表哥染疫過世 5月演唱會名稱喻珍惜現在

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（中央社記者王心妤台北17日電）歌手品冠將於5月28日舉辦「不如我們今天見」演唱會，他今天透露居住馬來西亞的表哥去年因染上COVID-19過世，親哥哥也曾因染疫導致肺活量減退，演唱會名稱有珍惜現在之意。

品冠今天舉行記者會，宣布將在台北流行音樂中心開唱，記者會現場也演唱「門沒鎖」、「我以為」、「疼你的責任」、「無可救藥」組曲。「圍棋女神」黑嘉嘉抱著花束驚喜現身，品冠透露兒子與女兒都是黑嘉嘉的粉絲，還特別要了黑嘉嘉簽名照，孩子們珍惜收藏。

品冠表示，演唱會名稱其實討論了很久，他的表哥去年因染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，親哥哥也曾確診，「哥哥就跟我說，曾經沒辦法唱完一首歌，要我好好保重身體，尤其像我們要唱歌的人」。

品冠兒子Jayden日前在節目翻唱他的「門沒鎖」，至今已經累積超過11億觀看人次，對於是否邀請兒子上台演唱，品冠語帶保留說：「暫時沒有考慮，因為還太小了，希望不要讓他有太多關注或壓力改變現在的生活。」

品冠去年因到中國錄製節目，與家人分開4個月，他坦言是有史以來分開最久的一次，見到孩子們時有鼻酸感，也趁著寒假最後兩天，全家出門走走培養感情。

演唱會台北場將於明天中午12時開始售票。（編輯：管中維）1110217

歌手品冠（右）「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場售票記者會17日舉行，台灣美女棋士黑嘉嘉（左）驚喜送上花束與護嗓祕方。中央社記者張新偉攝 111年2月17日