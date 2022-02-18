百靈果掏百萬打造全英脫口秀 揪館長、黃大謙演戲

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）Podcast節目「百靈果News」主持人Ken和Kylie打造純英語節目Tough Bobas，今天在台北辦首映會，以幽默詮釋台灣與國際議題，兩人自掏腰包250萬元，笑言花最凶的是「人情」。

為達成將台灣聲音推廣至國際的長程目標，百靈果推出自製節目Tough Bobas: Taiwan Uncensored（反共波霸：無碼台灣），透過英文脫口秀搭配搞笑短劇的詼諧方式詮釋，更邀到歌手Kimberley陳芳語、YouTuber黃大謙、喜劇演員蕭東意、電台DJ歐馬克、百萬KOL陳之漢（館長）、相聲演員黃逸豪助陣，目前已完成4集。

會以台灣特有且聞名國際的Bobas（波霸）作為節目名稱，百靈果表示，是因節目背景設定在傳送自由之聲的地下電台，而電台就藏身於隨處可見的飲料店地下室，向國際宣示You can eat us, but you can’t swallow us.（你可以咬我們，但你不能吞下我們）的精神。

百靈果表示，節目歷時一個多月完成，從後製、燈光和畫面都以高規格形式打造，照理來說花費應遠高於新台幣250萬元，不過許多幕前幕後的朋友，都願意以半價友情協助，讓兩人感動表示「花最多的是人情」。

不過Ken也坦言尋找演員過程相當困難，除了得全程使用英文，也因涉及敏感政治題材，如台美中關係、中國禁娘令等，人選邀約成功答應機率只有1/5。對於參與演員的表現，Kylie則全打滿分，自己和Ken則慘不忍睹，「你看蕭東意和黃大謙都有特寫鏡頭，他們的表現吃得住，我和Ken半個都沒有」。

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Ken透露，Tough Bobas: Taiwan Uncensored先前有給外國友人看過，回饋都很正面，讓兩人有比較放心。至於未來還會不會再拍新集數，Kylie苦笑表示，希望有拿到錢再拍，坦言250萬元真的不是小數目。

百靈果表示，只要有人願意來投資，且不限制他們創意，任何平台或國家來邀約都會點頭。Tough Bobas: Taiwan Uncensored將於2月19日、2月28日、3月7日、3月14日晚上9時，在百靈果News的YouTube頻道分集播出。（編輯：張芷瑄）1110218