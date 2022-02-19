人命可計價？「生命理賠師」從911賠償基金反思

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）生命的價值應如何衡量？電影「生命理賠師」改編自美國傳奇律師肯尼斯費恩伯格的回憶錄，聚焦「911受害者賠償基金」建立祕辛，由男星米高基頓、史丹利圖奇同台飆戲。

「911受害者賠償基金」是911事件發生後由美國國會主導成立的基金，用來補償受害者和家屬，以免大量訴訟傷害美國經濟。然而，應該怎麼評估每人應得的金額，電影「生命理賠師」描述米高基頓（Michael Keaton）飾演的律師費恩伯格因此臨危受命，與史丹利圖奇（Stanley Tucci）等受害者家屬展開協商。

電影片商車庫娛樂發布新聞稿分享，本片編劇馬克斯博倫斯坦（Max Borenstein）表示，米高基頓是他們心目中飾演主角的不二人選，但剛開始米高基頓對於是否接演很猶豫，「他對此非常焦慮，我想那是因為他對角色和故事感到興趣，但同時，我認為，他對講述這個故事的要求跟如何公正對待它感到害怕。」米高基頓希望在尊重事實的情況下，創造出有戲劇性和可信度的東西，經過劇組與他長時間的晤談，他才終於點頭。

導演莎拉寇拉潔洛（Sara Colangelo）希望這部電影，能提醒民眾過去彼此曾多麼團結，並反思現在的狀況。主角本尊費恩伯格也表示：「當你看這部電影的時候，你會發現，裡面不分共和黨或民主黨，不分紅州或藍州，不分自由主義者或保守主義者，整個國家成為一體，這很令人懷念。」

肯尼斯費恩伯格（Kenneth Feinberg）回憶，在運作這個基金時，得到各政府機關不分黨派的支持，「透過這部電影，我認為可以緬懷這個國家的美好過去，而且（提醒我們）它仍然可以回到那個模樣。」

電影「生命理賠師」將於3月4日在台上映。1110219