「頭七」談喪葬文化 靈堂太逼真劇組也不敢獨處

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（中央社記者王心妤台北26日電）電影「頭七」由Selina（任家萱）主演，靈感來自傳統喪葬文化，美術團隊不只將輓聯改成直式增加空間壓迫感，另外也擺上吊錢，因為太逼真恐怖，工作人員也不敢在裡面獨處。

「頭七」美術指導表示，團隊靈感從多個年代的香港、新加坡、馬來西亞及台灣的華人喪葬民俗，雖然一般輓聯多是橫幅，但為增加空間壓迫感並增加聯想空間，刻意將輓聯改成直式，同時在靈堂與棺木區擺上法陣，還有傳說會「招陰」的吊錢，並在棺外加上「吊九條」增添詭譎感，因為太過逼真，連工作人員都不敢獨自待在房間內。

對於布景，Selina和吳以涵都對棺木放置區印象深刻，吳以涵說：「雖然知道棺材是假的、裡面沒人，但中間放著一個棺木，讓我怕怕的。」膽子小的Selina也說，拍攝時會將空調、風扇關掉，「所以我在正式拍的時候，會想特別看看現場搭的一些紗簾或布幕，有沒有不正常的晃動。」

高宇蓁和Selina片中飾演姐妹，高宇蓁打趣稱自己聽對方的歌長大，對戲後也被對方打動，「不論是表情或動作，都很能帶動我們情緒。」

Selina則感謝高宇蓁幫助自己更融入角色，也笑說：「她外表看起來有點高冷，但從穿著打扮到言談，給我的感覺就是個熱情的小女孩。」「頭七」將於4月1日全台上映。（編輯：陳政偉）1110226