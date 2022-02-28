今敏紀錄片搶先在台上映 黑天鵝名導親回抄襲疑雲

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）歷時近10年製作的紀錄片「今敏：造夢魔術師」，將搶先日本在台上映，探索已故動畫名導今敏創作歷程，更找來涉及抄襲「藍色恐懼」疑雲的「黑天鵝」美國導演正面直球回應。

2020年全台數位修復版電影票房第3名的「藍色恐懼：數位修復版」，讓日本動畫名導今敏在台灣掀起一波新舊影迷狂熱。「今敏：造夢魔術師」更是精細記錄今敏從早期擔任漫畫家，一路被挖掘成為動畫導演的心路歷程。

今敏以動畫電影「千年女優」、「東京教父」、「盜夢偵探」等作聞名，2010年因胰臟癌病逝，享年46歲，在短短13年創作生涯中卻影響了全球影壇。「今敏：造夢魔術師」導演帕斯卡艾力克斯文森特（Pascal-Alex VINCENT）為拍攝此片，足跡橫跨日本、美國、法國和英國，走訪數10名認識今敏或是曾跟今敏合作的人。

其中不乏好萊塢名導、奧斯卡最佳動畫電影得主及日本動畫名導，包含「攻殼機動隊」導演押井守、「黑天鵝」導演戴倫亞洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）、「蜘蛛人：新宇宙」導演羅德尼羅斯曼（Rodney Rothman），一一站在鏡頭前暢談與今敏工作的過程。

特別的是，亞洛諾夫斯基雖以「黑天鵝」一片，將女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）推上奧斯卡影后，但因作品與今敏講述演藝圈偶像轉型遭遇的作品「藍色恐懼」有相當程度的類似，常成為影迷間的爭論話題。

在「今敏：造夢魔術師」中，導演不畏爭議特地找到亞洛諾夫斯基本人受訪。亞洛諾夫斯基表示，自己1998年就因在日本宣傳首部電影「死亡密碼」而與今敏認識，兩人常以電子郵件來往。

當時亞洛諾夫斯基看了「藍色恐懼」後大為震撼，對今敏的才華欽佩不已，於是在編導下一部新片「噩夢輓歌」時就使用了同一段「藍色恐懼」女主角浸在浴缸中大吼的鏡頭「向今敏致敬」。亞洛諾夫斯基解釋當時有獲得允許，後來詢問今敏電影如何，也獲得對方好評。

不過這和今敏在後來的電影講座的說法有所出入，今敏當時表示，事先並不知情，直至看到電影才發現，並向對方親自求證後，才得到是對他獻上致敬的回覆。

而「噩夢輓歌」後，亞洛諾夫斯基入圍第83屆奧斯卡的「黑天鵝」亦有相似之嫌，對於不諱言曾想購買版權拍攝「藍色恐懼」真人版的亞洛諾夫斯基而言，又增加許多想像空間，這是抄襲或是致敬，仍是一個值得討論的話題。

紀錄片「今敏：造夢魔術師」將於3月18日在台上映。（編輯：張雅淨）1110228