浩克慢遊再出發 劉克襄藉礦工界鄧麗君尋採礦史

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文化行腳節目「浩克慢遊」第4季26日在台北舉辦特映會，節目主持人王浩一（左）、劉克襄（右）及製作人林彥輝（中）出席與觀眾暢聊拍攝趣聞。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）金鐘獎得主作家王浩一、劉克襄共同主持的文化行腳節目「浩克慢遊」，睽違5年推出第4季走遍全台，首集兩人便藉由一張號稱礦工界鄧麗君的老照片，重新探尋新北平溪採礦史。

公視今天發布新聞稿分享，「浩克慢遊」自第3季榮獲第52屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」肯定後，歷時5年才又推出全新內容，加入「大叔的火花」內涵，希望透過一個物件、久別重逢的老友、美食或一個場景，讓2位主持人藉此分享青春記憶和人生體悟。

第1集「平溪線」中，劉克襄便帶著一張號稱礦工界的鄧麗君老照片，想在旅途中尋訪照片裡的人物，藉此回溯梳理平溪地區與當地採礦歷史的發展關係，劉克襄分享：「以前來平溪都是跟鐵道、瀑布這些元素接觸，這次想透過採礦，回到平溪最本質的內涵」。

探訪過程中，在礦工文史館中透過老礦工周朝南的介紹，不僅得知照片中的女性身分外，也了解當年台灣礦業發展的背景。

周朝南提到當年女礦工的比例大概佔20%，因任勞任怨的性格反而深受雇主歡迎，卻因當時社會風氣，造就男女薪資條件不平等；直到民國53年，因應礦工高風險的環境容易發生傷亡，政府為確保高風險的礦工家庭至少要有一名成員擔負育兒責任，才開始禁止女性從事礦工工作。

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拍攝期間恰逢平溪線鐵道通車100週年，王浩一有感而發，分享自己第一次到訪平溪的經驗。王浩一說：「當時高中一群朋友來這個地方郊遊，雖然知道瀑布壯觀好看，但當時心思同時也擺在心儀女生身上；之後回想兩邊的記憶都變得模糊了，所以現在想到十分瀑布，那個女生的影子就會重疊。」

「浩克慢遊」第4季足跡遍佈全台，到訪新北、基隆、新竹、台東、屏東、花蓮、高雄、嘉義、宜蘭等地，共10集，節目將從3日起，每週四晚上9時、公視頻道播出；公視影音平台「公視+」限時14天觀賞。（編輯：陳仁華）1110301