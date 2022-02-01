鄧文斌記錄台灣逾30年 盼用鏡頭為自然請命

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鄧文斌是資深紀錄片導演，曾榮獲7座金鐘獎、35個國際獎項肯定，長年關注台灣即將消失的民間藝術和飽受摧殘的自然生態。（鄧文斌提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）耕耘記錄台灣自然和人文逾30年的導演鄧文斌，日前以原住民石板屋聚落文化為主題的「中間之地」，獲得布拉格國際影展紀錄片獎，盼持續透過影像，為不會發聲的珍貴文化遺產請命。

鄧文斌是榮獲7座金鐘獎、35個國際影展獎項的資深紀錄片導演，長年關注台灣即將消失的民間藝術和飽受摧殘的自然生態，公視系列節目「台灣的民間藝術」、「台灣的生物世界」、「台灣的生態」，都是他從認識到反思，用鏡頭看見台灣美麗與哀愁的作品。

鄧文斌接受中央社專訪時分享，自己在新竹鄉下長大，從小與山林為伍，昆蟲、鳥類、動物都是玩伴，對自然與土地一直懷抱感恩與特殊的情感。

出社會後，鄧文斌選擇放棄收入較佳的職業，選擇踏入充滿變數的自然環境，從高山拍到海底，也曾遠行千里從日本到南洋，在暴雨中拍攝「國慶鳥」灰面鵟鷹成鳥展翼為幼鳥擋雨畫面，也曾花上20年追蹤、記錄全世界唯2會大型渡冬的蝶種「紫斑蝶」的蝶道之謎。

「我想複製我小時候的經驗，讓現在的人們也看到土地該有的美好，因人類開發，大自然和棲息之中的生物都離我們越來越遠」，鄧文斌說，土地是人們安身立命的地方，環境持續惡化，山川大地卻無法發聲為自己請命。

他與國家地理頻道合作拍攝的紫斑蝶紀錄片「蝴蝶密碼」中，捕捉到每年清明時節，蝴蝶依循固定路線北移，行經國道3號林內段時，疾駛車輛會造成大量紫斑蝶命喪輪下畫面。紀錄片播出後，也影響高公局為蝴蝶架設安全防護網「國道讓蝶道」，減少路殺現象，成功讓影像為自然發聲，也讓國際社會知道政府對生態保育的重視。

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近期鄧文斌和夥伴及老七佳族人花費4年完成的影片「中間之地」，則是他自籌經費加上文化部部分補助的作品，獲得布拉格國際影展最佳紀錄片獎。

鄧文斌特別感謝老七佳部落族人的協助，因族人的努力讓逾400年歷史的石板屋聚落得以長存，他坦言，若無頭目趙秀英及廖敏和部落耆老及族人帶頭攜手維護、重視其意義，「隨著人口外移，這些珍貴的文化遺產也會消逝，希望藉由得獎，讓國際知道台灣也有一群人在為這片土地默默奉獻」。（編輯：張芷瑄）1110201